All’Inter gratis? Trovato l’accordo, cambia subito campionato

Niente rinnovo, cambierà squadra a parametro zero a fine stagione: il club nerazzurro aveva chiesto informazioni sul giocatore, ecco le ultime sul trasferimento

Sfuma un potenziale obiettivo per l’Inter e le altre big italiane, cambia campionato ma il suo futuro non sarà in Serie A.

Dalla Francia – precisamente dal quotidiano ‘L’Equipe’ – rimbalza la notizia dell’addio di Eric Dier al Bayern Monaco e del passaggio del difensore inglese al Monaco. Il trasferimento nel Principato sarebbe ai dettagli, con l’ex Tottenham in scadenza di contratto con il sodalizio bavarese. Il classe ’94 lascerebbe così dopo una sola stagione la Bundesliga, con il Monaco pronto a tesserarlo con un accordo biennale più opzione fino al 2028. Dier aveva firmato nelle scorse settimane la rete del 2-2 a San Siro contro l’Inter, inutile però ai fini della qualificazione vista l’eliminazione ai quarti di Champions League del Bayern Monaco.

Calciomercato Inter, Dier tagliato dalla lista: ai dettagli il trasferimento al Monaco

Considerando la sua situazione contrattuale e con il Bayern che non ha praticamente mai aperto alle trattative per il rinnovo, negli ultimi mesi anche l’Inter (così come altre squadre italiane) aveva messo gli occhi sul duttile giocatore della nazionale inglese.

Dier avrebbe rappresentato un’opportunità di mercato a costo zero per il club campione d’Italia, specialmente in caso di partenza in estate di uno tra Acerbi e De Vrij. Il Monaco ha anticipato però tutti sul tempo, con il 31enne difensore che era stato sondato anche da alcune società di Premier League per un eventuale ritorno in patria. Dier comunque non rappresentava una prima scelta per l’Inter, che per rinforzare il pacchetto difensivo in vista della prossima stagione punta su dei profili più giovani e che conoscano il campionato italiano. Nella lista della dirigenza di Viale della Liberazione spiccano perciò i bolognesi Beukema e Lucumì, oltre a Solet, Comuzzo e Scalvini.