Milan, colpo dalla Juve: “Nico Gonzalez erede di Leao non è fantacalcio” | ESCLUSIVO

Valzer degli attaccanti in Serie A: da Thuram a Delap passando per Kean e Modica. Chi parte e chi arriva secondo il talent scout Michele Fratini

Siamo entrati nell’ultimo mese della stagione 2024-25, quello che assegna i trofei. Ma è anche tempo di pensare al mercato, con tanti top club che hanno intenzione di rinnovarsi. In estate si prospettano sia un valzer di allenatori che uno degli attaccanti.

Per fare il punto della situazione, in esclusiva a ‘TiAmoCalciomercato.it’ in onda sulla pagina ufficiale YouTube di CM.IT è intervenuto il noto talent scout Michele Fratini. “Leao è in uscita dal Milan. Per me invece verrà confermato Conceicao in panchina: dovesse vincere la Coppa Italia andrebbe in Europa League e salverebbe la stagione, essendo l’unica a vincere due trofei in questa stagione. Il Milan vuole monetizzare con 75-80 milioni e per me li vale, basta vedere quello che fa quando sta bene mentalmente. Ha ricevuto l’investitura di Cristiano Ronaldo, un po’ come Buffon che battezzò Donnarumma. A proposito, Gigio vorrebbe tornare in Italia, sponda Juventus. Chi prenderebbe il Milan al suo posto? Ci sono diverse opportunità, si potrebbe guardare anche in casa Juventus dove c’è Nico Gonzalez. Prima di andare in bianconero, dove è stato strapagato, era seguito proprio dal Milan, che potrebbe chiederlo in prestito con diritto di riscatto. Non è fantacalcio, non l’ho mai fatto in vita mia”.

THURAM E KEAN – “Senza di lui, l’Inter ha perso metà squadra: con Lautaro Martinez forma una coppia perfetta. Thuram è stato preso a parametro zero e oggi vale 80 milioni di euro. Poi l’Inter ha il Mondiale per Club e se fa bene anche lì, può valerne anche 100. Davanti a certe proposte, l’Inter potrebbe rifare il reparto offensivo. Non prende scommesse: lo stesso Liam Delap, prodotto del Manchester City, è un 2003 che in questa stagione ha già dimostrato di saper segnare alle grandi con la maglia dell’Ipswich. In Inghilterra lo chiamano il nuovo Harry Kane e il paragone ci sta. Anche la Juve lo segue e lo vorrebbe: oggi ci vogliono 35 milioni per prenderlo. Moise Kean ha fatto saltare dalla sedia il Bayern Monaco, il Manchester United e il Paris Saint-Germain, che sta chiedendo di lui per un ritorno. E’ diventato un leader della Fiorentina e se va via lo farà solo al triplo di quanto speso dai viola. Alla Fiorentina piace molto Santiago Castro del Bologna”.

VLAHOVIC E MODICA – “Uno di quelli che potrebbe lasciare la Juve è Dusan Vlahovic: potrebbe andare all’Arsenal che è in semifinale di Champions ed è andata vicina a prenderlo. E’ il classico giocatore che piace in Premier. Al suo posto la Juve potrebbe prendere Gyokeres, anche se non spenderà mai 80 milioni per prenderlo dallo Sporting CP. Oltre a Delap, si segue anche Agustin Modica del Rosario Central. Infortunio? Quando sono giovani, costano meno: è fermo da otto mesi, ma piace a tutti in Serie A. E’ italiano di nascita e ha doppio passaporto. Ricorda Alvaro Morata, ma finalizza di più. In uscita anche Savona che è promesso sposo al Napoli, dove lo vuole Manna che ha creato la Next Gen con Cherubini“.

Panchine Serie A, Fratini sicuro: “Gasperini alla Juventus e Inzaghi all’Atalanta”

Per quanto riguarda le panchine della Serie A, il pluripremiato talent scout toscano fa i complimenti ad Antonio Conte: “Ha fatto una grande cosa insieme al presidente e a Manna, ieri premiato a Coverciano come miglior direttore sportivo – ha proseguito Michele Fratini a Calciomercato.it – Vedere due ex juventini che vincono insieme a Napoli, penso sia un bello smacco a Torino“.

INZAGHI – “In una settimana l’Inter ha perso due obiettivi, ma il più importante è domani col Barcellona. Per me Inzaghi ha fatto bene, anche se sulla carta lo scudetto poteva perderlo solo l’Inter perché era la più attrezzata. Adesso un ciclo è finito per Inzaghi a prescindere dall’eventuale conquista della Champions League. Simone per me rimarrà in Italia e tornerà dove ha giocato un anno da attaccante, ossia nell’Atalanta che otterrà tranquillamente un posto Champions. Le sfide a Inzaghi piacciono e non ci sono controindicazioni ad andare a Bergamo, dove tutto funziona benissimo”.

GASPERINI – “Se lascerà l’Atalanta, e le sue parole sono state chiare in tal senso, andrà alla Juventus, sono sicuro. Gasperini è l’uomo giusto per la Juve, non è più quello che andò all’Inter, quando era ancora troppo giovane. Sa bene che la Juventus non è l’Atalanta, ma lui ha proprio il vestito bianconero cucito addosso: è cresciuto lì e lì ha iniziato la carriera da allenatore delle giovanili. Non vinci l’Europa League per caso con una squadra fatta di giocatori che non avevano coppe sulle spalle. E’ pronto per la Juve“.