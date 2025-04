Giuntoli in guai seri: “Mercato della Juventus congelato”

La Juventus dovrà prima di tutto concludere il campionato con un piazzamento Champions e poi pensare al futuro. Annuncio su Giuntoli

Campo e mercato in casa Juventus si intrecciano inevitabilmente. A quattro giornate dal traguardo i bianconeri allenati da Tudor puntano allo sprint decisivo per strappare il pass per la prossima edizione della Champions League.

Si tratta di un passaggio fondamentale per quelle che sono le ambizioni del club bianconero, che anche dal punto di vista strettamente economico ha chiaramente bisogno di un approdo tra le prime quattro. La Champions consentirà infatti a Giuntoli e soci di muoversi con maggiore libertà in sede di calciomercato, fermo restando che la stessa posizione dell’ex dirigente del Napoli è tutta da decifrare.

I risultati della Juventus di quest’anno sono stati altamente deludenti in relazione a quanto fatto in termini di mercato tra l’estate scorsa e questo inverno. I bianconeri hanno investito capitali importanti sposando peraltro un progetto tecnico, quello di Thiago Motta, che è stato accantonato dopo una manciata di mesi. Ora a Tudor il compito di traghettare la Juve in Champions prima di passare al vaglio le prossime strategie.

Calciomercato Juventus, annuncio sconvolgente: “Giuntoli è stato messo nel freezer”

Il futuro della Juventus passa anche dalla stessa figura di Cristiano Giuntoli, spesso criticato per il suo operato complessivo a Torino.

A tal proposito il giornalista Luca Momblano ha fatto il punto della situazione a ‘Juventibus’ approfondendo proprio la figura dell’ex dirigente del Napoli: “Mi risulta che il mercato della Juventus sia oggettivamente e indiscutibilmente congelato. Giuntoli è stato messo nel freezer. Non ci sarà nessuna firma o controfirma di avallo su operazioni sostanzialmente rilevanti”.

Parole forti quelle su Giuntoli con Momblano che ha anche tirato fuori le percentuali di proseguo col Managing Director Football della Juve. Nell’ambito del binomio tra il dirigente e la società bianconera il giornalista parla di un 46,4%. Una situazione di evidente incertezza quindi su quello che sarà il prossimo futuro del club piemontese.