Kim bianconero: 47 milioni per il via libera

Il centrale sudcoreano può lasciare il Bayern Monaco: già fissato il prezzo per il via libera, l’assalto è partito

È stato protagonista dello scudetto del Napoli nel 2023, poi è andato a cercare fortuna in Germania. Kim Min-Jae al Bayern Monaco non ha ripetuto la splendida annata in azzurro e, soprattutto lo scorso anno, ha avuto grandi difficoltà.

Le cose in questa stagione sono andate un po’ meglio, ma non abbastanza da farlo ritenere un intoccabile dal club bavarese. Anzi, per i tedeschi il centrale sudcoreano è uno dei sacrificabili sul calciomercato davanti alla giusta offerta. Il nome del 28enne di Tongyeong è stato indicato come uno dei possibili obiettivi della Juventus: i bianconeri quest’estate avranno la necessità di intervenire nel reparto arretrato e Giuntoli potrebbe provare a riprendersi il coreano che lui ha portato a Napoli nell’estate del 2023.

Un’idea però non di facile realizzazione perché Kim è un profilo che piace a tanti club e che potrebbe dunque andare a chi è in grado di presentare l’offerta più vantaggiosa, sia per il Bayern Monaco che per lui.

Calciomercato Juventus, Kim in Premier: affare da 47 milioni

Potrebbe non esserci un ritorno in Italia di Kim nella prossima estate. Accostato, come detto alla Juventus, ma anche a Inter e Milan, il centrale ex Fenerbahce è un nome da monitorare sul mercato.

Piace, infatti, anche in Premier League e potrebbe essere proprio l’Inghilterra la sua prossima meta. Se il Bayern Monaco desse il via libera alla sua cessione, stando a quanto riporta ‘Football Insider’ il Newcastle proverebbe a portarlo nel campionato inglese. I Magpies hanno la necessità di rinforzare la squadra, soprattutto se dovesse mantenere il terzo posto in classifica e quindi qualificarsi per la prossima Champions League.

Per Kim dall’Inghilterra sarebbe pronta una proposta da 47 milioni di euro che potrebbe essere sufficiente per avere il via libera del Bayern Monaco. Il tutto naturalmente avrebbe maggiore possibilità di riuscita nel caso in cui il Newcastle dovesse qualificarsi alla prossima Champions, traguardo al momento non ancora matematico.