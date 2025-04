PAGELLE E TABELLINO VENEZIA-MILAN 0-1: Pulisic-Fofana top, Pavlovic rischia

Voti, top e flop del match del campionato di Serie A tra gli uomini di Di Francesco e quelli di Conceicao. Ecco i migliori e i peggiori della partita

Dopo la vittoria nel derby, il Milan di Sergio Conceicao conquista i tre punti anche contro il Venezia. A decidere il match è Christian Pulisic

Ecco i voti:

VENEZIA

Radu 6

Schingtienne 5,5 – Dal 63′ Marcandalli 5

Idzes 5

Candè 5

Zerbin 6

Busio 6 – Dal 63′ Perez 5,5

Nicolussi Caviglia 6

Conde 6 Dal 67′ Oristanio 6

Haps 6 – Dall’80’ Zampano s.v.

Fila 5 – Dal 63′ Gytkj√¶r 5,5

Yeboah 6,5

All. Di Francesco 6

MILAN

Maignan 6

Tomori 6

Gabbia 6,5

Pavlovińá 5,5

Jim√©nez 6 – Dal 70′ Walker 6

Fofana 7 – Dall’87’ Terracciano s.v.

Reijnders 6,5

Hern√°ndez 6,5

Pulisic 7 – Dall’87’ Joao Felix s.v.

Abraham 6 – Dal 63′ Gimenez 7

Leao 6 – Dal 70′ Loftus-Cheek 6

All. Conceicao 6,5

Manganiello 5,5

Top e flop dei rossoneri del match contro il Venezia

TOP FOFANA 7 – Partita ad alta intensit√† per il centrocampista francese che ormai da qualche settimana ha ritrovato la forma fisica migliore. La condizione gli permette di giganteggiare in mediana e di recuperare una quantit√† infinita di palloni. La ciliegina sulla torta √® chiaramente l’assist per Christian Pulisic, l’altro migliore in campo tra i rossoneri, arrivato in doppia cifra in campionato

FLOP PAVLOVIC 5,5 – Il centrale serbo rischia grosso, con un fallo dentro la propria area che sembrava rigore, ma l’arbitro √® di un altro avviso e il Milan si salva. Dei tre dietro √® quello che va pi√Ļ in difficolt√†, soffrendo le incursioni del Venezia

TABELLINO

VENEZIA-MILAN 0-2

VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Cand√®; Zerbin, Busio, Nicolussi Caviglia, Conde, Haps; Fila, Yeboah. A disp.: Grandi, Joronen, Stankovińá; Carboni, Marcandalli, ҆verko, Zampano; Bjarkason, Doumbia, Duncan, Kike P√©rez; Gytkj√¶r, Ladisa, Marińá, Oristanio. All.: Di Francesco.

MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovińá; Jim√©nez, Fofana, Reijnders, Hern√°ndez; Pulisic, Abraham, Le√£o. A disp.: Sportiello, Torriani; Florenzi, Terracciano, Thiaw, Walker; Bondo, Loftus-Cheek, Musah; Jovic, Chukwueze, Gimenez, Jo√£o F√©lix, Sottil. All.: Concei√ß√£o.

GOL: Pulisic (M), Gimenez (M)

AMMONITI: Cande (V)

ESPULSI

Arbitro: Gianluca Manganiello di Pinerolo.

Spettatori: 12.048