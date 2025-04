PAGELLE E TABELLINO INTER-ROMA 0-1: Soulé alla Dybala, Frattesi sbaglia tutto

Voti, top e flop del match del Meazza valido per la 34° giornata del campionato di Serie A. Il fantasista argentino consegna i tre punti alla squadra di Ranieri

L’Inter crolla anche contro la Roma dopo le sconfitte con Bologna e Milan. Terza sconfitta consecutiva per la squadra di Simone Inzaghi e scudetto adesso pericolosamente a rischio per i campioni d’Italia.

Il mancino di Soulé gela la San Siro nerazzurra, con l’Inter incapace di far male dalle parti di Svilar nonostante il disperato assalto nel finale. Anzi è la Roma a mancare il raddoppio con lo sciagurato Dovbyk, con Acerbi a tenere in vita i padroni di casa fino al 95′. Frattesi sbaglia tutto, Ranieri stravince il duello in panchina con Inzaghi. La curva interista alla fine canta e sostiene la squadra, con Lautaro e compagni che adesso rischiano però di essere scavalcati dal Napoli in testa alla classifica.

INTER

Sommer 6

Pavard SV (14′ Bisseck 5)

Acerbi 6,5

Carlos Augusto 5

Darmian 5 (63′ Dumfries 5,5)

Frattesi 4 (80′ Correa SV)

Calhanoglu 5,5

Barella 5 (80′ Zielinski SV)

Dimarco 5 (63′ Zalewski 5)

Arnautovic 5

Lautaro Martinez 5,5

Allenatore: Inzaghi 4,5

TOP Inter: Acerbi 6,5 – Uno dei pochi a salvarsi nel marasma generale. Tiene a bada Dovbyk e nel finale si immola nel salvataggio sull’ucraino, evitando il raddoppio della Roma che avrebbe chiuso in anticipo i giochi. Nel catino del Montjuic il suo apporto sarà fondamentale.

FLOP Inter: Frattesi 4 – Sbaglia tutto, perdendo palloni sanguinosi sulla metà campo nerazzurra. Il pubblico rumoreggia, ma l’ex della sfida non si scuote e si segnala soltanto per un gol nel primo tempo annullato per evidente offside. Reclama più spazio, però nel momento decisivo della stagione marca clamorosamente visita. Chi l’ha visto?

ROMA

Svilar 6

Celik 6,5

Mancini 6,5

Ndicka 6

Soulé 8 (85′ Rensch SV)

Cristante 5,5

Kone 7 (68′ Gourna-Douath 6)

Pellegrini 6,5 (68′ Pisilli 5,5)

Angelino 6,5

Shomurodov 6 (58′ Baldanzi 6)

Dovbyk 5 (85′ El Shaarawy SV)

Allenatore: Ranieri 8

TOP Roma: Soulé 8 – Trequarti o quinto non fa differenza: l’argentino ex Juve continua a essere un fattore per la Roma in questa seconda parte di stagione. Inventa e calamita palloni, glaciale davanti a Sommer sulla rete che spacca la partita. Joya.

FLOP Roma: Dovbyk 5 – Gioca in coppia con Shomurodov, senza lasciare però tracce nel pomeriggio primaverile di San Siro. Non sfugge alla mercatura di Acerbi e nella ripresa manca la potenziale chance del raddoppio facendosi rimontare dal centrale dell’Inter.

Arbitro: Fabbri 5,5

Serie A, il tabellino di Inter-Roma: Acerbi si salva, Dovbyk sciagurato

INTER-ROMA 0-1

22′ Soulé

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi (80′ Correa), Calhanoglu, Barella (80′ Zielinski), Dimarco; Arnautovic, Lautaro Martinez. A disposizione: Di Gennaro, Martinez, De Vrij, Asllani, Bisseck,Taremi. Allenatore: Simone Inzaghi

Roma (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Soulé (85′ Rensch), Cristante, Kone (68′ Gourna-Douath), Pellegrini (68′ Pisilli), Angelino; Shomurodov (58′ Baldanzi), Dovbyk (85′ El Shaarawy). A disposizione: De Manzi, Gollini, Hummels, Paredes, Salah Eddine, Saelemaekers, Sangaré. Allenatore: Claudio Ranieri

Arbitro: Fabbri (sez. Ravenna)

VAR: Di Bello

Ammoniti: Mancini (R), Lautaro Martinez (I), Kone (R)

Espulsi: –

Note: recupero 2′ e 5′; spettatori 70.240