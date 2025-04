Nuovo colpo dalla Premier e Orsolini: doppio annuncio per il Napoli

Le dichiarazioni del Direttore sportivo degli azzurri prima del calcio d’inizio della sfida contro i granata. Ecco le sue parole

E’ una serata importante per il Napoli. Gli azzurri sono pronti a scendere in campo contro il Torino, per la 34esima giornata di Serie A.

Una partita, quella contro i Granata, che vale davvero moltissimo dopo il passo falso dell’Inter, battuta a San Siro dalla Roma per uno a zero. Può essere davvero una sfida chiave per Antonio Conte e i suoi uomini, che sognano lo Scudetto.

“L’obiettivo principale della stagione è la Champions League che il pubblico si merita e speriamo di centrarla matematicamente stasera – afferma Giovanni Manna ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio -. E poi vogliamo sognare fino in fondo“. Il Direttore sportivo, dunque, non si nasconde. Impossibile farlo con solamente cinque partite alla fine della stagione.

I tifosi azzurri, invece, non lo hanno mai fatto. Hanno iniziato a sognare il tricolore dall’arrivo di Antonio Conte, il tecnico della svolta: “Per il mister parla da solo il curriculum, il suo spessore è unico – prosegue Manna -. Da parte sua c’è soprattutto senso di responsabilità nei confronti del club, noi ci mettiamo al suo fianco per arrivare in fondo. Adesso viene il bello: comunque vada saremo primi, non dobbiamo farci prendere dall’ansia restando concentrati anche se il risultato non fosse positivo perché non cambierebbe nulla”.

Napoli e il futuro: le parole di Manna

Si affronta anche il tema legato al futuro. Comunque andrà questo finale di stagione, il Napoli potrà festeggiare il ritorno nell’Europa che conta.

Gli azzurri dovranno così farsi trovare pronti per giocare una Champions League, che appare sempre più competitiva. Manna, dopo i diversi colpi estivi – McTominay su tutti – è pronto a pescare ancora dalla Premier League:

“Il campionato inglese è il miglior al mondo – prosegue il Direttore sportivo della squadra azzurra -, con i migliori calciatori e un livello d’intensità importante. Mi piace, penso sia il campionato di riferimento e quando ci sono opportunità vanno colte”. Bisognerà dunque puntare la lente di ingrandimento ancora in Premier League. I nuovi colpi potrebbero arrivare dall’Inghilterra, ma attenzione anche all’affare tutto italiano. Così arriva la domanda su Riccardo Orsolini:”Le è piaciuto il gol dell’esterno? É stato un bel gol”, ha tagliato corto Manna.