Juve-Monza, Nesta in conferenza: “Abbiamo prodotto poco. Champions? Spero la Lazio”

Alessandro Nesta ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta subita in Juve-Monza, insieme a lui anche Samuele Birindelli: “Per la corsa alla Champions League spero ci riesca la Lazio”

È un Alessandro Nesta consapevole della retrocessione ormai prossima quello che si è presentato in conferenza stampa e che ha parlato di Juve-Monza. L’ex bandiera di Milan e Lazio si è concesso anche una battuta sulla corsa alla prossima Champions League.

Di seguito la conferenza stampa completa di Alessandro Nesta a cura dell’inviato di Calciomercato.it all’Allianz Stadium.

JUVE – “Nel primo tempo siamo stati troppo bassi, questo ci ha penalizzati. Abbiamo perso un po’ la partita, forse per l’ansia. Nel secondo tempo, grazie all’espulsione di Yildiz, la squadra ha preso coraggio, ma ha prodotto poco”

NERVOSISMO – “Un po’ di nervosismo nel finale ci sta, per me ci stava pure prima. Ma a fine partita finisce tutto”

FORSON – “Forson è migliorato molto, a inizio anno la fase difensiva non la immaginava nemmeno. Oggi l’ho premiato perché ha caratteristiche che ci mancano, punta l’uomo, è entrato bene”

ARBITRAGGIO – “Gli episodi? Dell’arbitro non parlo, ha pure espulso Yildiz. Io mi sono lamentato solo dopo l’Atalanta e il Milan perché lì ce l’hanno fatta grossa”

SCONFITTA – “Per l’anno prossimo bisogna ricordarsi del sapore amaro della sconfitta. Come per la vittoria, e in carriera ho vinto cose importanti, quella sensazione la ricerchi come una droga”

NAPOLI – “Col Napoli siamo stati più bravi in fase difensiva, oggi abbiamo fatto fatica. Noi dovevamo tenere botta i primi 20 minuti qua”

SCUDETTO E CHAMPIONS – “Favorita per il campionato? Non voglio rispondere, perché non me ne frega niente dello scudetto. Per la Champions? Speriamo la Lazio”

Juve-Monza, Birindelli in conferenza: “Mi sono sentito graffiare sul tendine”

JUVENTUS – “C’è rammarico, perché la Juventus oggi era vulnerabile. Rimaniamo con un 2-0 amaro”

RIGORE – “Sull’episodio del rigore io ho sentito graffiare sul tendine e sono andato giù perché ero in area, ma l’arbitro mi ha detto che è stato solo un incrocio di gambe. Non l’ho ancora rivisto l’episodio”