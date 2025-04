Giallo Inter-Roma, contatto in area Ndicka-Bisseck: ecco cosa è successo

Il contatto nell’area di rigore giallorossa non è affatto passata inosservata e sta alimentando non poche polemiche. Ecco cosa è successo

La Roma grazie alla rete messa a segno da Soulé è riuscita a sbancare San Siro, imponendo all‘Inter la terza sconfitta consecutiva dopo quelle rimediate contro Bologna e Milan. Negli ultimi minuti, però, da segnalare un contatto nell’area giallorossa.

Su un cross diretto nel cuore dell’area di rigore, Ndicka ha fermato ‘con le brutte’ Bisseck, trattenendolo a lungo. Un contatto sul quale comunque Fabbri ha deciso di non intervenire, tra le proteste del pubblico e quelle dei calciatori nerazzurri che avrebbero voluto un altro tipo di provvedimento. Il commentatore tecnico arbitrale di DAZN – Luca Marelli – si è espresso così sull’episodio: “Trattenuta molto lunga quella di Ndicka, ha rischiato tantissimo. Vale però la decisione di campo”.

Inter-Roma, trattenuta Ndicka-Bisseck: la dinamica dell’episodio

In merito all’episodio nel cuore dell’area di rigore dell’Inter si è espresso anche il ‘nostro’ Maurizio Russo. Come evidenziato dall’ex arbitro, il difensore francese della Roma ha trattenuto in maniera prolungata Bisseck, ma c’è di più. Qualora Fabbri avesse ravvisato gli estremi per il calcio di rigore, infatti, ci sarebbero stati anche i presupposti per l’espulsione del centrale giallorosso.

👀 #InterRoma – Trattenuta prolungata di #Ndicka su #Bisseck. In caso di rigore, sarebbe stata anche espulsione perché fallo non genuino su chiara occasione da gol @calciomercatoit pic.twitter.com/F0b07bROTF — Maurizio Russo (@maugirzio_russo) April 27, 2025

La trattenuta ai danni del difensore dell’Inter, infatti, non è stata genuina; in più, è maturata su una chiara occasione da gol. Ad ogni modo negli ultimi minuti i nerazzurri hanno provato a spingere a testa bassa, non riuscendo però a pareggiare una sfida che la Roma è stata bravissima a portare subito sui propri binari, legittimandola con tante occasioni sia nel primo tempo che nella seconda frazione di gioco.