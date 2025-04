Ribaltone Milan, Allegri batte Conte: “È più aziendalista”

Le ultime sui rossoneri dal post Conceicao ai rinnovi nella nuova puntata di Ti Amo Calciomercato in onda sul nostro canale Youtube

Nella nuova puntata di Ti Amo Calciomercato, programma in onda sul nostro canale Youtube, abbiamo parlato anche del Milan che ha surclassato l’Inter di Inzaghi conquistando la finale di Coppa Italia.

Ospite Monica Colombo del ‘Corriere della Sera’, la quale non ha escludo del tutto la permanenza in panchina di Sergio Conceicao, fino alla stracittadina coi nerazzurri dato per sicuro partente: “Tutti diciamo che è con la valigia in mano, ma se vincesse il secondo trofeo dopo la Supercoppa, la società può davvero mandarlo via?”.

Per la panchina rossonera, in caso di addio del portoghese, la Colombo non tiene in considerazione due nomi pesanti, quelli di De Zerbi e Antonio Conte: “Per quelle che sono state anche le sue intemperanze caratteriali e per come ha gestito il momento di crisi del Marsiglia, io De Zerbi non lo vedo francamente in una società come il Milan.

Il tecnico bresciano è lontanissimo dal modo di pensare del club, lo stesso discorso si può fare per Conte. Loro non potrebbero mai convivere con un allenatore come Conte che, dopo l’infortunio di Neres, va in conferenza e dice che certe cose in questa società non si possono fare”. Rimane molto più spendibile, invece, il nome di Allegri: “Sì, è più aziendalista e verrebbe visto in un altro modo”.

Da Jovic a Theo Hernandez e Maignan, le ultime sui rinnovi in casa Milan

Monica Colombo si è infine espressa sul tema rinnovi, da Jovic a Maignan passando per Theo Hernandez: “Se questa doppietta può cambiare il futuro del serbo? A mio avviso ci sono buone chance che possa restare, dato che la società ha un’opzione rinnovo di un altro anno”.

“Per quanto riguarda Theo Hernandez, prima di Milan-Atalanta Moncada aveva parlato di una riapertura dei colloqui per il rinnovo, tuttavia parlando con l’entourage del francese non mi risultano questi passi avanti. Infine su Maignan: non credo abbia intenzione di accettare un rinnovo al ribasso. Io credo che anche per lui si tirerà una somma dopo la finale di Coppa Italia”.