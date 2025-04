Vinicius nei guai: rischia due anni di squalifica

Finale di stagione complicato per il Real Madrid di Ancelotti: c’è anche la grana Vinicius Junior alla Casa Blanca

Il Real Madrid si lecca le ferite dopo la batosta contro l’Arsenal e l’uscita di scena da detentori del titolo nei quarti di Champions League.

Alla Casa Blanca si interrogano sul futuro di Carlo Ancelotti, che a fine stagione probabilmente saluterà definitivamente il club dopo il ritorno in panchina di quattro anni fa. Oltre alla Champions anche la Liga potrebbe sfuggire di mano al Real, considerando il vantaggio virtuale di 4 punti del Barcellona nei confronti dei grandi rivali. Il ‘contentino’ per Ancelotti per salutare con un trofeo i ‘Blancos’ potrebbe arrivare dalla Coppa del Re, con Mbappe e compagni attesi dalla finalissima nel weekend sempre contro il Barça.

Real Madrid, conflitto d’interessi per Vinicius: l’esposto alla Fifa

A tenere banco a Valdebebas c’è però anche la grana Vinicius, che potrebbe rischiare una lunga squalifica da parte della Fifa.

Il brasiliano infatti, attraverso la società di famiglia (ALL) gestita da padre e dal suo agente, sarebbe coinvolto nell’acquisizione di alcune società calcistiche: nello specifico l’Athletic Club di Sao Joao del Rei e l’Alverca. Operazioni che creerebbero un conflitto d’interesse, considerando che un giocatore in attività non può essere legato o avere quote di un club calcistico. A far risaltare all’occhio dell’opinione pubblica la vicenda è stata la Tiberis Holding do Brasil, società che ha presentato un esposto alla Camera d’investigazione del Comitato etico della Fifa dopo il passaggio del pacchetto di maggioranza dell’Athletic Club alla ALL.

La Tiberis avrebbe chiesto di aprire un procedimento disciplinare e una squalifica fino a un massimo di due anni per Vinicius. La Fifa è chiamata a fare quindi luce sulla situazione, con il fuoriclasse del Real Madrid che per evitare la mano pesante del giudice (rischierebbe anche una multa salatissima) potrebbe essere costretto insieme alla società di famiglia a cedere le quote delle due squadre sotto investigazione.