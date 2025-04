Milan: scippo alla Juve, si chiude con lo sconto

I rossoneri ragionano su come andare a rinforzare la rosa in ottica della prossima stagione. E uno dei colpi potrebbero farlo dalla Juventus

È il giorno della semifinale di ritorno di Coppa Italia. Forse l’ultima occasione per salvare la stagione rossonera. Il Milan proverà contro l’Inter a raggiungere l’ultimo atto della competizione e alimentare le proprie speranze di Europa. Nonostante questo, la società è già proiettata al prossimo anno. La priorità ad oggi è rappresentata sicuramente da direttore sportivo e allenatore, ma Moncada e Ibrahimovic sono al lavoro anche per individuare i profili giusti da dare al futuro tecnico.

Naturalmente le scelte saranno fatte solamente al termine della stagione. Il Milan non ha alcuna intenzione di accelerare i tempi con il rischio di sbagliare come già successo in passato. Per questo motivo ad oggi siamo solamente nel campo delle ipotesi e delle valutazioni. Solo nelle prossime settimane capiremo come ci si muoverà. Ma uno dei nomi finito nel mirino dei rossoneri in chiave prossimo calciomercato attualmente gioca nella Juventus.

Calciomercato Milan: colpo dalla Juventus, i dettagli

I rapporti tra Milan e Juventus sono ottimi ormai da tempo. In passato sono state chiuse diverse operazioni e questo potrebbe aiutare i due club a mettere nero su bianco anche questo affare. Si tratta ad oggi di una ipotesi che dovrà essere valutata con attenzione nelle prossime settimane. Il giocatore piace da tempo ai rossoneri tanto che avevano fatto un tentativo già in passato. Ora vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte del duo composto da Moncada e Ibrahimovic.

Secondo le informazioni di Tutto Juve, il Milan potrebbe ritornare con forza su Alberto Costa. Il terzino portoghese non rientra più nei piani della Juventus e nel prossimo calciomercato inizierà una nuova avventura. I rossoneri rappresentano una possibilità visto che a gennaio lo hanno valutato prima di andare su Walker. A questo punto non ci resta che attendere i prossimi mesi per capire meglio cosa succederà.

L’intenzione dei bianconeri è quella di non perdere il controllo sul giocatore per questo motivo l’ipotesi principale resta quella del prestito magari con diritto o obbligo di riscatto. Ma non è da escludere che si possa anche cederlo a titolo definitivo ad un prezzo inferiore rispetto a quanto ipotizzato in precedenza. E il Milan inizia a pensarci.

Mercato Milan: Alberto Costa è un obiettivo

Alberto Costa è un obiettivo di calciomercato del Milan ormai da tempo. Il poco spazio trovato con la Juventus potrebbe consentire al portoghese di trovare una nuova sistemazione e i rossoneri rappresentano una possibilità da tenere in considerazione.

Non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire meglio cosa potrà succedere in futuro. Ma il Milan è pronto a sondare il terreno per Alberto Costa e capire se ci potranno essere le possibilità di arrivare alla fumata bianca.