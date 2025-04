Caos in Genoa-Lazio, partita sospesa: il motivo

Genoa-Lazio sospesa nel corso del primo tempo, il motivo dietro la decisione dell’arbitro: caos a Marassi

Pomeriggio inconsueto, in Serie A, con quattro gare in contemporanea come non avveniva da tempo. Rimbalzo di linea e tante emozioni sui vari campi, anche episodi piuttosto particolari e contestati, come accaduto nel corso di Genoa-Lazio, sospesa per alcuni minuti nel corso del primo tempo.

A Marassi, inevitabile la decisione presa dall’arbitro Giovanni Ayroldi poco dopo il quarto d’ora della prima frazione. I tifosi di casa erano entrati allo stadio con quindici minuti di ritardo in segno di protesta per il rinvio di due giorni della gara e hanno fatto avvertire in maniera forte il loro dissenso, anche troppo. I supporters del Genoa hanno fatto copioso uso di fumogeni, lanciandone anche alcuni in campo.

Sul terreno di gioco immediatamente una fitta nebbia, che ha compromesso per un po’ la visibilità e non solo. Difficoltà respiratorie per vari calciatori, è rimasto lungamente a terra tra gli altri il portiere della Lazio Mandas. Stando a ‘DAZN’, il club biancoceleste sostiene che l’estremo difensore sarebbe stato colpito da un fumogeno. La gara, dopo tre minuti circa di sospensione, è poi regolarmente ripresa, ma non mancheranno, di certo, le polemiche.