Alla Juventus insieme a Conte: “Pronto a fare il secondo”

La Juve è soddisfatta di Tudor, ma la partita sulla panchina bianconera resta aperta in vista della prossima stagione: alla Continassa aleggia sempre l’ombra dell’attuale tecnico del Napoli

Igor Tudor si gioca il futuro alla Juventus nelle prossime sfide di campionato, con la qualificazione in Champions League basilare per una possibile conferma sulla panchina bianconera.

La ‘Vecchia Signora’ è soddisfatta al momento dell’impatto che ha avuto alla Continassa l’ex difensore croato, chiamato a risollevare le sorti della squadra dopo la deludente gestione con Thiago Motta alla guida tecnica. Un piazzamento tra le prime quattro, oltre a un percorso positivo nel Mondiale per Club che si disputerà da metà giugno negli Stati Uniti, potrebbe aprire le porte alla permanenza di Tudor al timone della Juve. Sul croato però aleggia sempre l’ombra di Antonio Conte, nome tenuto in grande considerazione dalla proprietà in caso di divorzio dell’allenatore salentino con il Napoli.

Juventus, Carrera si candida per la panchina insieme a Conte: “Farei il secondo senza problemi”

Chi si propone per la panchina della Juventus, insieme proprio all’ex Ct della Nazionale, è Massimo Carrera: “Io sono pronto, sarei disposto a fare il secondo di Conte. Sono tifoso bianconero e lo farei senza problemi“, le sue parole ai microfoni di ‘Radio Bianconera’.

Carrera fu già collaboratore nello staff di Conte dal 2011 al 2014: “Sarebbe bello tornare dove ho sempre giocato e allenato, sarebbe un bel regalo per me. È difficile, anche perché non credo che stiano pensando a me in questo momento”, aggiunge l’allenatore che lo scorso settembre è stato esonerato dall’Ascoli.