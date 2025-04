Né Juve né Milan, scenario inaspettato per Conte: Zazzaroni dice tutto

In questi giorni si sta parlando del futuro dell’allenatore del Napoli e del suo possibile addio dopo un solo anno: spunta una nuova possibilità

Il campionato si è riaperto in maniera impetuosa. In realtà non è mai stato chiuso, 3 punti di distacco non potevano far sentire l’Inter al sicuro soprattutto con un certo calendario da affrontare in questo ultimo mese abbondante, tra campionato e coppe. E al primo vero turno favorevole il Napoli recupera tutto lo svantaggio agganciando i nerazzurri a cinque partite dal termine. Ad ora sarà spareggio. Ma intanto a Castelvolturno e in generale sotto al Vesuvio si è aperto il dibattito sul futuro del club e di Antonio Conte, che in questo weekend ha sparigliato le carte.

Non è chiaro se il tecnico salentino sia serio e allarmato sul progetto Napoli oppure sia un mezzo per mettere un po’ di pressione alla società in vista del mercato o ancora un modo per compattare il gruppo all’interno. Ma intanto le voci su un clamoroso ritorno alla Juventus già l’anno prossimo sono tornate prepotenti da un po’ di tempo. Secondo Fabrizio Biasin a ‘Pressing’, ad esempio, Conte “ha il terrore di non vincere, per questo si sta preparando il terreno. Se vince ha vinto lui ed è un fenomeno, se perde invece è colpa degli altri”. Diversa la lettura di Billy Costacurta a ‘Sky Sport’: “Lui rompe le palle, possiamo dirlo, è un fenomeno, ma crea un ambiente idilliaco per arrivare ai risultati. Bisogna vedere cosa dice all’interno dello spogliatoio, magari sta creando un gruppo ancora più forte”. E poi c’è Ivan Zazzaroni, che ne ha un’altra ancora diversa, molto particolare.

Zazzaroni scatenato su Conte: “Vi dico la verità su Juve, Milan e l’addio al Napoli”

Ospite di ‘Pressing’ in onda ieri sera su Mediaset, il direttore del Corriere dello Sport ha risposto così sulla possibilità che Antonio Conte lasci il Napoli alla fine di questa stagione per tornare subito alla Juventus: “È più facile che si fermi un anno piuttosto che vada da un’altra parte. Lui è un ossessivo, arrabbiato col mondo, è questo. Tiene sempre alto il livello, così si carica. Ha capito che ha una squadra inferiore, Kvara non è stato sostituito”.

Zazzaroni prosegue: “Juve e Milan non l’hanno mai cercato. Qualcuno lo chiama ma lui non risponde, magari lo cerca quello sbagliato. Il prefisso di chi chiama? 335… E comunque ha ancora due anni di contratto col Napoli. Tra l’anno sabbatico, andare via e rimanere io scommetterei sulla permanenza. Comunque i vincenti fanno così. Fabregas non vuole arrivare ottavo o decimo. Se gli fanno la squadra per tentare di arrivare nei primi 6-7 resta, altrimenti va via perché ha 200 offerte. Così fanno i vincenti. Oggi come oggi comunque può restare. E poi decide De Laurentiis”. Addirittura tra gli scenari ci sarebbe quello di un anno sabbatico per Conte, con il giornalista che fa intendere la corte di un altro club oltre a Juve e Milan, non svelandolo. A cercare allenatore c’è sempre la Roma, che già in passato è stato cercato dai giallorossi, ma senza successo.