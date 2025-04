Serie A: esonero deciso, già scelto il sostituto

A sei giornate dalla fine gli errori sono davvero ridotti al minimo. E non è da escludere uno scossone per quanto riguarda la panchina

Siamo ormai entrati nel rush finale della stagione e ogni punto in questo momento vale doppio. I verdetti non sono ancora arrivati e questo rende sempre più intrigante il campionato. Ma c’è una situazione che sta tenendo banco ormai da qualche ora. La posizione di un tecnico è a forte rischio tanto che si parla di una sostituzione praticamente certa. Il club si è preso qualche ora di riflessione per non sbagliare scelta e si vedrà magari già in giornata qual è la decisione definitiva.

Ma la classifica, per quelle che erano le ambizioni, non è delle migliori e in questo momento lo scossone non è assolutamente da escludere. Naturalmente fino a quando non abbiamo l’ufficialità non possiamo escludere praticamente nulla. Ad oggi, però, un esonero sembra essere l’ipotesi più certa. Vedremo se sarà così e su quale nome si andrà. Questo è un altro tema da valutare visto che ci sono due possibilità.

Serie A: esonero ad un passo, chi al suo posto

Cambiare a sei giornate dal termine rappresenta in generale un forte rischio, ma le riflessioni nel club sono in corso. L’allenatore si è preso la responsabilità di un momento non affatto semplice e la contestazione dei tifosi sembrano confermare come l’unica strada da percorrere è quella di uno scossone. Siamo comunque nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà nelle prossime ore in questo senso.

Ma, secondo il Quotidiano della Puglia, il futuro di Giampaolo è praticamente segnato. Il Lecce a breve dovrebbe comunicare l’esonero del del tecnico marchigiano dopo la debacle casalinga contro il Lecce. Sono solo i due punti di distacco dalla zona rossa (Venezia ed Empoli con una partita in meno ndr) e a questo punto l’incubo retrocessione è sempre più reale. Da qui la necessità di cambiare.

Chi al suo posto? Il totonomi è partito. La soluzione più semplice e praticabile è quella di un ritorno di Gotti (esonerato proprio per Giampaolo ndr), ma attenzione alla carta Cannavaro, che già in passato ha dimostrato di riuscire a salvare le squadre. C’è anche la pista Pirlo o quella di esperienza di Iachini o Ballardini.

Lecce: Giampaolo verso l’esonero, Cannavaro il prescelto?

La certezza in questo momento è rappresentata dal fatto che Giampaolo è a rischio esonero. L’essersi preso la responsabilità subito dopo la partita non lo dovrebbe salvare. E per la successione i nomi di Cannavaro e Pirlo stuzzicano molto la società.

In particolare, il tecnico campano è molto apprezzato per il lavoro fatto lo scorso anno a Udine. E questa volta per Cannavaro il ritorno in Serie A potrebbe coincidere anche con un progetto più lungo in caso di salvezza.