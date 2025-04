Salta Barcellona-Inter: UFFICIALE, infortunio serio e Champions sconvolta

Il comunicato del club sulle condizioni fisiche di uno dei calciatori più importanti della squadra. Sicuro il forfait per l’andata delle semifinali

L’annuncio ufficiale è arrivato poco fa, a ridosso quindi della sfida tra Bologna e Inter che potrà risultare decisiva ai fini dello Scudetto. Dopo il successo del Napoli in casa del Monza, i nerazzurri di Inzaghi sono di fatto obbligati a vincere, o quantomeno a non perdere per restare in testa alla classifica in solitaria.

In campo andranno quasi gli stessi undici che mercoledì hanno eliminato il Bayern in Champions centrando la qualificazione in semifinale. Dove si troveranno di fronte il super Barcellona di Flick, in testa alla Liga e con giocatori, specie davanti, in grado di cambiare il volto di una partita da un momento all’altro. Il più temibile di tutti è senza dubbio Yamine Lamal, un partner prezioso per qualsiasi bomber, nella fattispecie di Lewandowski autore quest’anno di 40 gol in 48 partite.

Niente Barcellona-Inter per Lewandowski

Il 36enne polacco, però, salterà sicuramente il match d’andata fissato per il 30 di aprile. L’infortunio rimediato ieri contro il Celta Vigo è, come previsto, piuttosto serio. Poco fa i blaugrana hanno comunicato l’esito degli esami a cui si è sottoposto l’ex Bayern.

Si tratta di “una lesione al muscolo semitendinoso della coscia sinistra”. Come aggiunge la nota del Barça, “il ritorno in squadra verrà deciso in base alla sua evoluzione”. Lewandowski potrebbe tentare il recupero per il match del ‘Meazza’, fissato al 6 maggio.

Thuram, obiettivo Barcellona-Inter

Contro il Barcellona, già a Montjuic, vorrà senz’altro esserci Marcus Thuram. Col Bayern il francese ha subito un affaticamento agli adduttori che gli farà saltare la gara di oggi col Bologna e, molto probabilmente, anche il derby col Milan di mercoledì valevole per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia.

D’altronde Inzaghi cercherà di correre meno rischi (di ricadute) possibili. Thuram potrebbe così rientrare a mezzo servizio con la Roma, anche per riprendere un po’ il ritmo partita in vista della supersfida in Catalogna contro la formazione di Flick.