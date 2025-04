Juve-Milan all’improvviso: chiudono l’affare a 25 milioni

Operazione a sorpresa per il terzino destro. Il Ds ha già incontrato i suoi rappresentanti, ecco tutti i dettagli

Un gran bella svolta a destra. Nuovo affare tra Milan e Juve? Dopo Kalulu, tutto è possibile. Il secondo recentissimo sarebbe potuto essere Tomori, l’accordo era vicino prima della Supercoppa, poi i bianconeri fecero dietrofront virando su altri nomi.

Vedremo quando sarà il prossimo, intanto in Spagna mettono in mezzo entrambi i club per quanto riguarda la corsa a quello che forse è uno dei migliori laterali della nostra Serie A: Dodo della Fiorentina.

L’ex Shakhtar è uno dei più completi, spinge tanto e sa difendere – cosa non scontata per i brasiliani – anche se il meglio di sé lo dà sicuramente in fase di spinta. È fra i pochissimi in grado di saltare l’uomo, cioè di creare superiorità. Una merce rara nel calcio di oggi…

Ecco perché la Fiorentina chiede una quarantina di milioni di euro per il cartellino. Il problema per i viola è che il contratto del classe ’98 scade a giugno 2027, e ad oggi non sembrano esserci le condizioni per un rinnovo.

In primis perché su Dodo hanno messo gli occhi diversi grandi club, italiani come Milan e Juve, e stranieri con il Barcellona davanti a tutti.

Milan e Juve, avanza il Barcellona per Dodo

Secondo ‘As’, il Ds dei blaugrana Deco ha già incontrato i rappresentanti di Dodo, autore quest’anno di 5 assist in 41 presenze.

Ad oggi il 26enne cresciuto nel Coritiba se la gioca con il rumeno Ratiu del Rayo Vallecano per rinforzare l’out destro blaugrana a partire della prossima stagione.

Per il quotidiano madrileno, insomma, il Barcellona fa sul serio per Dodo, con la Fiorentina che alla fine potrebbe farsi ‘bastare’ 25 milioni di euro per il suo cartellino