Inter, bocciatura senza appello: chiesta subito la sostituzione a Inzaghi

Polemica totale sull’Inter, la scelta di Inzaghi non paga: giocatore sotto accusa, pagelle impietose a fine primo tempo

Partita difficile, come si immaginava, per l’Inter, che a Bologna deve fare i conti con un avversario di ottimo livello e che sta rendendo il pomeriggio molto complicato. Nerazzurri protagonisti di un grande avvio ma che poi hanno subito per diversi tratti della prima frazione l’iniziativa avversaria, l’equilibrio in ogni caso regna e il punteggio di parità all’intervallo è giusto.

Simone Inzaghi era consapevole delle insidie di questa gara, dovendo anche gestire le energie ha attuato anche qualche minima rotazione. Ma l’ingresso in campo di Correa non ha dato i frutti sperati. Prestazione assai deludente del ‘Tucu’, che non si è acceso praticamente mai e non è riuscito a dare un contributo apprezzabile in appoggio a Lautaro Martinez. I commenti dei tifosi nerazzurri sui social sono piuttosto eloquenti e stroncano la prova dell’ex Lazio:

Ciao Correa

Volevo dirti che se la palla non ti arriva precisa, non è che devi smettere di correre… perché magari il difensore potrebbe sbagliare, se messo sotto pressione, e potresti avere comunque una occasione da gol. Non smettere di correre!!!!!!!!! — Lela  ⭐️⭐️ (@LelaDipi) April 20, 2025

Dodici minuti di Correa sono già troppi. Possibile che un Frattesi od uno Zalewski adattato seconda punta possano fare peggio? Magari dopo segna, ma la sua prestazione abituale è questa. — Fin ch’á nd’e (@Smargiasso1975_) April 20, 2025

Il fastidio che mi dà #correa nemmeno gagliardini me l’ha dato, non lo posso proprio vedere, lo odio a livelli mai visti — InterFanatic (@FanaticInter) April 20, 2025

Correa con l’agilità di Raimondo Vianello al Derby del Cuore #bolognainter — SteBlack79 (@LiesGrassh1945) April 20, 2025

Correa è una mummia in campo — AntiBamBam (@OhhZizzy) April 20, 2025

Nk – Le indicazioni di Inzaghi per Correa: “cominciare a toccare dei palloni”. Minuto 20. — Bauscia Café (@BausciaCafe) April 20, 2025

Correa è irritante, sembra aver paura di qualsiasi contatto fisico. O lo lanci in profondità oppure inutile — IL BARELLIANO🌟🌟 (@URCL10) April 20, 2025

Messaggi impietosi, si chiede a gran voce all’allenatore di prendere provvedimenti nel secondo tempo e di mettere mano ai cambi, schierando qualcun altro nel reparto offensivo per cercare di vincere la partita. Vedremo che cosa accadrà.