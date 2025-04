Empoli e Venezia si annullano: scontro salvezza folle, finisce 2-2

Empoli e Venezia ci provano, ma finisce in parità: roboante 2-2 tra azzurri e lagunari che restano al penultimo posto, rimpianti per entrambe

Partita come nelle previsioni tesa e per cuori forti, quella tra Empoli e Venezia, che si risolve con un pareggio per 2-2 che lascia la situazione invariata ai margini della zona salvezza. Entrambe provano a superarsi, in uno scontro diretto cruciale, ma senza riuscirci. Sorpassi e controsorpassi, in un secondo tempo decisamente più elettrico rispetto all’inizio di gara, con toscani e lagunari che restano al penultimo posto appaiate, senza effettuare il sorpasso al Lecce, che resta un punto più su.

L’importanza della posta in palio si fa sentire specialmente nei primi 45 minuti e non potrebbe essere altrimenti. Gara piuttosto bloccata, leggermente meglio il Venezia che ha l’unica grande occasione con Vasquez che deve prodursi in un intervento salva risultato su Doumbia poco prima dell’intervallo.

Nel secondo tempo, cambia tutto. L’Empoli si scuote e va ad aggredire con maggiore convinzione gli avversari. E trova il vantaggio con una grande giocata di Henderson che con un cross di esterno trova Fazzini in area per la girata al volo all’angolino. Sulle ali dell’entusiasmo, i toscani spingono e creano anche qualche presupposto per il raddoppio, in particolare con Esposito che chiama Radu alla gran parata, prima del mancino a lato di Cacace. Nel momento migliore dell’Empoli, Yeboah gela il ‘Castellani’ correggendo in rete su angolo dopo una uscita a vuoto di Vasquez. Finale di partita all’insegna dei ribaltamenti di fronte a caccia dei tre punti per entrambe, negli ultimi minuti succede di tutto: Vasquez salva tutto su Gytkjaer, ma non può nulla sul tap in di Busio. Esultanza fuori controllo per i lagunari, che però possono gioire solo per pochi secondi. Palla al centro e l’Empoli va a pareggiare con un gran destro a giro di Anjorin. Il finale riserva ancora diverse emozioni, ma il punteggio non cambia più. Potevano vincere tutte e due, tra i due litiganti gode il Lecce.

EMPOLI-VENEZIA 2-2 – 59′ Fazzini (E), 67′ Yeboah (V), 85′ Busio (V), 87′ Anjorin (E)

CLASSIFICA SERIE A: Inter e Napoli* 71; Atalanta 61; Juventus 59; Bologna e Roma* 57; Lazio 56; Fiorentina 53; Milan 51; Udinese e Torino 40; Genoa e Como* 39; Verona* 32; Cagliari 30; Parma 28; Lecce* 26; Empoli* e Venezia* 25; Monza* 15.

*Una partita in più

PROSSIME PARTITE: Bologna-Empoli (Coppa Italia) il 24 aprile alle 21 e Venezia-Milan il 27 aprile alle 12.30