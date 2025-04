DIRETTA Serie A, Milan-Atalanta: le formazioni UFFICIALI! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Meazza’ tra i rossoneri di Conceicao e i nerazzurri di Gasperini in tempo reale

Il Milan ospita l’Atalanta a San Siro nel posticipo della domenica di Pasqua valido per la 33esima giornata del campionato di Serie A, quattordicesimo turno del girone di ritorno. Un derby lombardo tra due formazioni separate in classifica da dieci punti in favore degli orobici che sarà diretta dall’arbitro Piccinini della sezione di Forlì.

Da un lato i rossoneri di Sergio Conceicao, reduci dal largo successo esterno contro l’Udinese, si giocano le residue speranze di centrare la qualificazione a una coppa europea tramite il campionato. Ma il vero obiettivo del Diavolo è quello di prepararsi al meglio al ritorno della semifinale di Coppa Italia in programma mercoledì prossimo contro l’Inter, ultimo vero obiettivo di una stagione deludente. Dall’altro lato i nerazzurri di Gian Piero Gasperini, che a loro volta vengono dalla prima vittoria casalinga del 2025 contro il Bologna, puntano al bottino pieno per blindare il terzo posto e proseguire la corsa alla prossima Champions League. La partita sarà trasmessa in tv così come in streaming su tablet, smartphone e pc solamente sulla app di Dazn. All’andata i bergamaschi si sono imposti con il punteggio di 2-1 grazie ai gol di De Ketelaere e Lookman inframezzati dal momentaneo pareggio siglato dall’ormai ex Morata. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ tra Milan e Atalanta live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Milan-Atalanta

MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo; Pulisic, Jovic, Leao. All. Conceicao

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Zappacosta, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Cuadrado; Pasalic, Lookman; Retegui. All. Gasperini

CLASSIFICA SERIE A: Inter* e Napoli* 71; Atalanta 61; Bologna* 60; Juventus 59; Roma* 57; Lazio 56; Fiorentina 53; Milan 51; Udinese e Torino 40; Genoa e Como* 39; Verona* 32; Cagliari 30; Parma 28; Lecce* 26; Empoli* e Venezia* 25; Monza* 15.

*Una partita in più

ARBITRO: Marco Piccinini di Forlì

PROSSIMI IMPEGNI: Inter-Milan mercoledì 23 aprile ore 21; Atalanta-Lecce venerdì 25 aprile ore 20:45.