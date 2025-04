DIRETTA Serie A, Empoli-Venezia: FORMAZIONI UFFICIALI LIVE

Lo scontro salvezza tra toscani e lagunari apre il palinsesto pasquale della Serie A

Costretta da un calendario serrato a scendere in campo anche nella domenica di Pasqua, la Serie A deve ancora emettere molti verdetti in questo rush finale del campionato. Il programma domenicale della trentatreesima giornata si apre con uno scontro diretto per la salvezza che sa quasi di ultima spiaggia per le due sfidanti: Empoli-Venezia.

Grazie al successo della scorsa settimana contro il Monza, la squadra allenata da Eusebio Di Francesco ha raggiunto i toscani in classifica a quota 24 punti. Per rimanere attaccate al treno salvezza, entrambe le squadre hanno bisogno di una vittoria per avvicinarsi al Parma, atteso domani dalla difficile sfida contro la Juventus.

Roberto D’Aversa dovrà fare a meno di numerosi giocatori, compreso il lungo degente Kouamé, mentre i neroverdi dovranno fare a meno del match winner contro i brianzoli, Fila, espulso per doppia ammonizione. Tutto pronto, dunque, per un match di fondamentale importanza. Un crocevia decisivo che, non a caso, è stato affidato ad uno degli arbitri italiani più importanti, Davide Massa, reduce dal match di Europa League Eintracht Francoforte-Tottenham. Calciomercato.it seguirà la sfida del Castellani in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Empoli-Venezia e diffidati

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Marianucci, Viti; Gyasi, Henderson, Grassi, Cacace; Fazzini, Esposito; Colombo. All.: D’Aversa



VENEZIA (3-5-2): Radu; Marcandalli, Idzes, Candé; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Doumbia, Ellertsson; Busio, Gytkjaer. All.: Di Francesco

ARBITRO: Davide Massa di Imperia

DIFFIDATI: Cacace, Henderson (E); Idzes, Nicolussi Caviglia, Perez (V)

PROSSIME PARTITE: Bologna-Empoli (Coppa Italia) il 24 aprile alle 21 e Venezia-Milan il 27 aprile alle 12.30

CLASSIFICA SERIE A: