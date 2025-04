DIRETTA Serie A, Bologna-Inter: le formazioni UFFICIALI! LIVE

Dopo il Napoli tocca ai nerazzurri scendere in campo nella sfida a distanza per lo scudetto

Reduce dalla qualificazione alle semifinali di Champions League, l’Inter torna a difendere il tricolore in campionato sul difficile campo del Bologna, che nel 2022 spianò la strada al Milan nella corsa scudetto. Un precedente amaro, che i nerazzurri proveranno con tutte le forze a non replicare, mettendo da parte le fatiche di coppa contro il Bayern Monaco e senza pensare all’imminente derby di Coppa Italia.

La sfida di mercoledì sera non ha lasciato in dote solamente gioie a Simone Inzaghi, che dovrà fare a meno di Marcus Thuram per un affaticamento muscolare. Stremato dopo la battaglia contro i bavaresi, l’attaccante francese proverà a recuperare per il big match contro la Roma o per la semifinale d’andata contro il Barcellona.

In casa rossoblu, Vincenzo Italiano dovrà fare i conti con numerose assenze in ogni reparto, ma potrà contare sul pieno recupero di Santiago Castro, obiettivo di mercato proprio della squadra nerazzurra in vista della prossima estate. Per quanto riguarda gli ultimi cinque scontri diretti al Dall’Ara, il bilancio parla di tre vittorie interiste e due rossoblu, mentre il segno X manca dal 19 settembre del 2017 (1-1). Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Bologna-Inter e diffidati

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Aebischer, Freuler; Ndoye, Odgaard, Dominguez; Dallinga. All. Italiano.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Correa. All. Inzaghi.

ARBITRO: Andrea Colombo di Como

DIFFIDATI: Miranda, Pobega (B); Asllani, Bastoni, Mkhitaryan, Pavard (I)

PROSSIME PARTITE: Inter-Milan (Coppa Italia) 23 aprile alle 21 e Bologna-Empoli (Coppa Italia) 24 aprile alle 21

CLASSIFICA SERIE A:

Inter e Napoli* 71; Atalanta 61; Juventus 59; Bologna e Roma* 57; Lazio 56; Fiorentina 53; Milan 51; Udinese e Torino 40; Genoa e Como* 39; Verona* 32; Cagliari 30; Parma 28; Lecce* 26; Empoli* e Venezia* 25; Monza* 15.

*Una partita in più