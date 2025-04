Roma-Verona, Angelino a sorpresa: “Sono stanco perché non gioco più tre partite”

Match equilibrato all’Olimpico, con i giallorossi che la spuntano grazie al gol di Shomurodov: le parole del terzino spagnolo

La Roma batte 1-0 il Verona all’OIimpico. Una partita equilibrata, con l’Hellas che nonostante una situazione di classifica tranquilla, vende cara la pelle e impensierisce i giallorossi ma senza riuscire a incidere negli ultimi metri. Ranieri si prende i tre punti che alimentano il sogno Champions.

Nel postpartita in conferenza stampa le parole di Angelino:

Hai detto che ti manca Dybala: è una questione tecnica o personale? “No, si vede dalle ultime partite senza di lui che partecipo meno. Quando lui è in campo di porta 2-3 giocatori da solo e crea spazio per gli altri, si vede quando è in campo e quando non c’è.

Quanto è stato importante segnare col Napoli per te? Pronti per la sfida con Dumfries sabato prossimo? “Sì, è stato bello. Ci aspetta a tutti una partita tosta, contro una squadra forte. Ma siamo forti anche noi, dobbiamo lavorare più forte durante la settimana, noi dobbiamo e vogliamo vincere”.

Sei un po’ stanco? “No, mi manca la partita in mezzo alla settimana. Mi sentivo meglio quando giocavamo tre volte in settimana, così la settimana è troppo lunga”.

Gli avversari ti conoscono di più ora e trovi meno spazio? “Si vede, dobbiamo lavorare. L’importante è se una cosa non la faccio io la fa un latro. Ora sta funzionando così, non mi frega se lo faccio io o qualcun altro. Bisogna vincere per i tifosi, questo è l’importante”.