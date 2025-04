Roma, Dovbyk premiato e in discussione: cosa succederà in estate. E che risposta di Shomurodov

L’ucraino decisivo a marzo, ma poi si è fermato nuovamente ricadendo nelle solite critiche mentre l’uzbeko lo ha già quasi raggiunto

La Roma scende in campo col Verona dopo due pareggi consecutivi contro Juve e Lazio che hanno complicato le possibilità di lottare per un posto in Champions League. Che per Claudio Ranieri sono addirittura nulle, a meno qualcuna lì davanti ‘sbrachi’. I giallorossi stanno vivendo un piccolo calo nelle ultime settimane, a livello fisico e mentale dopo una lunga rincorsa che però non si è ancora fermata così come la serie senza sconfitte aperta dopo il ko di Como.

Per sperare in questo miracolo e comunque lottare per un posto in Europa League del tutto insperato visto da dove è partita questa squadra. Serviranno sicuramente i gol degli attaccanti, della punta, di Artem Dovbyk insomma. Che giovedì al Tre Fontane non si è allenato con i compagni davanti ai tifosi, è rimasto a Trigoria a lavorare a parte in palestra. E stasera è partito dalla panchina, ma con una soddisfazione personale: prima del fischio d’inizio l’ucraino ha ritirato il premio come giocatore del mese di marzo in questa Lega Serie A. Per lui tre gol, ma tutti decisivi e pesantissimi contro Como, Lecce e Cagliari che sono valsi 6 punti. Non era al top, Ranieri potrebbe sganciarlo a partita in corso. Sperando che risponda agli ulteriori stimoli mandati in conferenza dal tecnico: “Non sono ancora soddisfatto, deve fare di più”.

Dovbyk, marzo decisivo ma ad aprile flop: cosa farà la Roma in estate. E Shomurodov sprinta

L’ennesimo messaggio, a cui Dovbyk non ha sempre risposto. Al derby, ad esempio, è stato forse il peggiore. I numeri sono dalla sua, sono 16 i gol totali in 41 presenze ma troppo spesso la prestazione e l’utilità per la squadra è stata di livello medio-basso. Riflessioni sono ovvie, ma in estate l’ex Girona è costato oltre 35 milioni bonus compresi, una cifra che renderebbe praticamente impossibile cederlo senza rimetterci. Per cui, a meno di offerte clamorose e convincenti, Dovbyk l’anno prossimo resterà.

Per fortuna di Ranieri altri gol pesanti stanno arrivando da Mati Soulé e Shomurodov, a segno anche oggi. Se è vero che l’ucraino ha segnato tre reti pesantissime a marzo, ad aprile l’uzbeko è già a quota due dopo aver segnato a Juventus e stasera al Verona mentre il collega di reparto è ancora a secco. Una bella risposta, l’ennesima, da parte di ‘Eldorado’, comunque sulla lista dei cedibili della prossima estate al netto del rinnovo di contratto. L’ex Genoa si sta mettendo in bella mostra in ottica mercato. In attesa sempre della scintilla di Artem.