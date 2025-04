PAGELLE E TABELLINO ROMA-VERONA 1-0: Ranieri, Allegri ma non troppo. Saelemaekers spento

Voti e giudizi del match dell’Olimpico valido per la 33esima giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/25

ROMA

Svilar 6

Celik 6

Mancini 6

Ndicka 5,5

FLOP Saelemaekers 5,5: non un vero e proprio flop, ma conferma il momento di forte flessione che sta vivendo da qualche settimana. Più di qualche sgasata sì, ma assolutamente fine a se stessa. Non crea mai la superiorità, gioca troppo lontano dalla porta. Un’altra prova opaca. Dal 70′ Dovbyk 6

Koné 6

Cristante 6

Angelino 6

Baldanzi 5,5. Dal 63′ Pisilli 6

Soulé 6,5. Dall’82’ Rensch sv

TOP Shomurodov 6,5: vero che il gol è per metà, anzi qualcosa in più, di Soulé ma l’uzbeko ha il merito di essere molto più continuo e funzionale, più utile. L’argentino invece si accende a sprazzi. Ennesimo gol pesantissimo dopo quello alla Juve, è ormai diventato un fattore importante. Il merito è di Ranieri ma forse soprattutto il suo. Dall’82’ El Shaarawy sv

Allenatore: Ranieri 6: nelle ultime dieci partite giocate in Serie A sono ben 8 le partite in cui la Roma non ha segnato più di un gol. Questo vuol dire solo una cosa, anzi due parole per la precisione: Corto Muso. Ricorda qualcosa? I giallorossi oggi non meritano di vincere, sfruttano l’unica vera occasione e poi subiscono parecchio, decisamente troppo da un Verona impreciso e poco lucido negli ultimi metri. Per l’Europa League in queste ultime cinque partite servirà molto di più. Ma intanto, anche se momentaneamente, sorpassa la Lazio e rimette la Juve nel mirino (-2). E diciassette risultati utili consecutivi.

VERONA

Montipò 6

TOP Ghilardi 6,5

Coppola 6

Valentini 6,5. Dal 60′ Frese 6

Tchatchoua 6

FLOP Dawidowicz 5,5. Dal 58′ Serdar 6

Duda 6,5. Dall’80’ Livramento sv

Bradaric 6

Bernede 6. Dal 58′ Suslov 6

Mosquera 6. Dal 76′ Niasse 6

Sarr 6

Allenatore: Zanetti 6,5

Arbitro: Pairetto 6

Il tabellino di Roma-Verona 1-0

Marcatori: 4′ Shomurodov (R)

Ammoniti: Bernede (V), Valentini (V)

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers (70′ Dovbyk), Koné, Cristante, Angelino; Baldanzi (63′ Pisilli), Soulé (82′ Rensch), Shomurodov (82′ El Shaarawy).

A disposizione: Gollini, De Marzi, Hummels, Rensch, Sangaré, Paredes, Salah-Eddine, Gourna-Douath, Pellegrini, El Shaarawy.

Allenatore: Ranieri.

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini (80′ Frese); Tchatchoua, Dawidowicz (58′ Serdar), Duda (80′ Livramento), Bradaric; Bernede (58′ Suslov); Mosquera (76′ Niasse), Sarr.

A disposizione: Perilli, Berardi, Daniliuc, Faraoni, Dawidowicz, Frese, Lambourde, Lazovic, Niasse, Kastanos, Oyekoge, Okou, Slotsager, Livramento, Ajayi, Cisse.

Allenatore: Zanetti.

Arbitro: Pairetto. Assistenti: Mokhtar-Cipressa. IV Uomo: Feliciani. Var: Mazzoleni. AVar: Abisso.

Note, spettatori: 62714