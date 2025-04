McTominay ancora decisivo: il Napoli passa a Monza e aggancia l’Inter

Grazie alla rete del suo centrocampista, gli uomini di Conte trovano un importante successo per la propria classifica

Pur senza entusiasmare sotto il profilo del gioco, il Napoli fa il suo e batte un Monza attivo soprattutto nella prima frazione di gioco. Successo dal peso specifico clamoroso importante quello confezionato dagli Azzurri grazie al colpo di testa vincente di McTominay che ha stappato (e chiuso) una partita spigolosa con poche occasioni da ambo le parti.

L’approccio del Monza sorprende il Napoli. Attenta in fase di non possesso, la compagine di Nesta non solo anestetizza le valvole di sfogo degli Azzurri ma crea le più importanti occasioni del primo tempo. Dopo il guizzo di Castrovilli che stappa la partita con un’incursione veemente, i padroni di casa prendono coraggio e alzano il baricentro complice anche una manovra del Napoli troppo fiacca e con pochi guizzi. Sorprende fino ad un certo punto – quindi – che sia proprio il Monza a creare le migliori occasioni; oltre alla serpentina di Castrovilli, da segnalare anche una conclusione coraggiosa di Bianco. Flebile la risposta azzurra: un tiro debole di Lukaku al tramonto del primo tempo non arriva a scaldare i guanti di Turati.

Monza-Napoli 0-1, decide il solito McTominay

La ripresa sembra partire su binari analoghi. Organizzato il pressing del Monza che, però, dopo l’ingresso in campo di Anguissa fatica a prendere i riferimenti con il solito tempismo. Pur senza creare particolari grattacapi dalle parti di Turati, il Napoli cresce e comincia a bussare con più frequenza. Al 69′ Politano si muove bene sul filo del fuorigioco, elude la marcatura avversaria ed entra nel cuore dell’area di rigore del Monza: la conclusione dell’esterno offensivo Azzurro, però, è ben disinnescata da Turati. Di fatto, si tratta dell’azione che fa da preludio al gol.

Passano solo pochi giri di lancetta ed è McTominay a trovare l’incornata vincente al 72′: lo scozzese viene pescato con i giri contatti nel cuore dell’area di rigore e di testa beffa Turati che sbaglia il tempo dell’uscita. Sulle ali dell’entusiasmo, i partenopei sfiorano subito il raddoppio con Lukaku. Nel finale il Monza ci prova senza troppa convinzione, affidandosi a qualche mischia nel cuore dell’area di rigore del Napoli. Il Napoli non rischia più di tanto, abbassa i ritmi dell’incontro e riesce a portare in porto una vittoria di fondamentale importanza che permette agli uomini di Conte di agganciare momentaneamente l’Inter in vetta alla classifica.

CLASSIFICA SERIE A: Inter e Napoli* 71; Atalanta 61; Juventus 59; Bologna 57; Lazio 56; Roma 54; Fiorentina 53; Milan 51; Udinese e Torino 40; Genoa e Como* 39; Verona 32; Cagliari 30; Parma 28; Lecce* 26; Empoli e Venezia 24; Monza* 15.

Una partita in più *

Lecce-Como 0-3

Monza-Napoli 0-1

Roma-Verona ore 20.45

Empoli-Venezia domani ore 15

Bologna-Inter domani ore 18

Milan-Atalanta domani ore 20.45

Torino-Udinese lunedì ore 12.30

Cagliari-Fiorentina lunedì ore 15

Genoa-Lazio lunedì ore 18

Parma-Juventus lunedì ore 20.45