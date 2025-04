Inter: Mkhitaryan verso l’addio, già scelto l’erede

I nerazzurri lavorano per andare a rinforzare la rosa a disposizione di Inzaghi. In queste ultime ore è uscita una nuova voce sull’armeno

Mkhitaryan ha aperto alla possibilità di un ritiro al termine della stagione. L’armeno in questo momento è concentrato principalmente a chiudere la stagione al meglio e a portare a casa il massimo possibile. Poi si ragionerà meglio sul suo futuro e la possibilità di un addio non è assolutamente da escludere. Il contratto è in scadenza nel 2026 e il rinnovo, anche per la politica del club nerazzurro, sembra essere praticamente impossibile.

Ma attenzione alla possibilità di un ritiro anche anticipato. Un passo indietro che costringerebbe l’Inter a dover trovare un altro calciatore oltre Sucic. Non sarà semplice, ma i nerazzurri sono pronti a sondare un vecchio obiettivo. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e per questo motivo è ancora tutto da scrivere. Ma un eventuale ritiro di Mkhitaryan potrebbe costringere Marotta e Ausilio ad accelerare per andare ad acquistare un calciatore di assoluto livello oltre che di prospettiva.

Calciomercato Inter: Mkhitaryan apre all’addio, chi arriva al suo posto

Le parole di Mkhitaryan sono state un fulmine a ciel sereno. L’armeno ha aperto, come ricordato da cm.com, al ritiro e in quel caso non basterebbe Sucic. L’erede ideale dell’ex Roma sarebbe Nico Paz, ma per il momento il Como non sembra assolutamente essere intenzionato a lasciar partire il proprio giocatore in estate. Così attenzione alla possibilità di un calciatore che si è messo in mostra in questa stagione non solo in Olanda.

Il profilo di Ismael Saibari è da tempo sul taccuino dell’Inter in chiave calciomercato. Parliamo di un centrocampista classe 2001 che in stagione ha messo a segno 13 gol in 40 presenze oltre che 14 assist. Numeri che lo hanno portato nel mirino di diverse squadre e a questo punto non è da escludere che ci possa essere un tentativo anche dei nerazzurri visto che il profilo si sposa alla perfezione con il modo di pensare di Oaktree.

L’arrivo di Saibari potrebbe non essere legato a Mkhitaryan. Il ritiro dell’armeno costringerebbe l’Inter ad accelerare sul classe 2001. Ma non è da escludere che si possa ragionare sulla possibilità di portarlo in nerazzurro a prescindere dall’ex Roma. Manca un centrocampista soprattutto se dovesse partire Frattesi. E le caratteristiche di Saibari si sposano alla perfezione con il modo di pensare di Inzaghi.