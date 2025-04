Inter, accordo da Manchester: Amorim dà subito l’ok

Un nuovo intreccio di calciomercato tra Inter e Manchester: ecco l’affare che non t’aspetti per continuare a sognare in grande

Accordo decisivo da Manchester per ingaggiarlo subito in vista della prossima stagione. Una nuova voglia per ambire a grandi palcoscenici dopo l’exploit in ottica futura: conosciamo ogni dettaglio per l’intreccio decisivo da Manchester.

Un nuovo affare di calciomercato con l’intreccio tra Inter e Manchester United. Il manager portoghese, Amorim, ha già dato l’ok per un nuovo affare in vista della prossima stagione. Saranno settimane intense per programmare già la campagna acquisti estiva: nel frattempo Simone Inzaghi è molto concentrato sul rush finale per vincere il Triplete. La dirigenza nerazzurra è al lavoro per incrementare il tasso tecnico della rosa a propria disposizione: ecco il possibile trasferimento immediato.

Calciomercato Inter, l’intreccio in casa Manchester: l’affare decisivo

Una voglia immensa per innalzare il tasso tecnico in vista del futuro. L’Inter potrebbe così pensare al nuovo affare con il Manchester United: una nuova soluzione immediata con l’ok di Amorim per il trasferimento del giocatore.

Come svelato dal portale spagnolo fichajes, Manchester United e Inter potrebbero subito chiudere un nuovo affare in vista della prossima stagione. Nel mirino dei Red Devils c’è il difensore centrale tedesco, Yann Bisseck, cresciuto in maniera esponenziale negli ultimi mesi in maglia nerazzurra.

Proprio grazie a Simone Inzaghi ha potuto esprimere tutto il suo potenziale. Molto bravo nel gioco aereo, è migliorato anche nella conduzione palla impostando dalle retrovie. Ha conquistato anche la convocazione in Nazionale maggiore diventando così costante nel corso delle settimane. Lo staff tecnico del Manchester United ha già dato l’ok per il suo trasferimento: una nuova mossa a sorpresa per diventare protagonista in vista della prossima stagione.

Bisseck è pronto a vestire la maglia dei Red Devils per iniziare un nuovo progetto da urlo. Difficilmente l’Inter lo farà partire per una nuova mossa a sorpresa: Inzaghi lo vorrebbe avere ancora a disposizione per il futuro. Il calciomercato nerazzurro partirà ufficialmente soltanto dopo la fine della stagione con tanti obiettivi da raggiungere ancora.

Il difensore centrale dell’Inter è pronto a valutare così la proposta dei Red Devils per iniziare una nuova avventura da urlo. Il Manchester United continua a fare la spesa in Serie A dopo i tanti acquisti realizzati negli ultimi anni: ormai ci siamo per una nuova soluzione per il futuro.