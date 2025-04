DIRETTA Serie A, Roma-Verona | Le formazioni ufficiali – LIVE

Si chiude il sabato della trentatreesima giornata del campionato di Serie A con una sfida che vale molto per entrambe le squadre impegnate

Dopo Lecce-Como e Monza-Napoli, l’ultimo impegno di questo sabato, valido per la giornata numero trentatré del massimo campionato italiano, vede di fronte la Roma e il Verona.

I giallorossi, guidati in panchina da Claudio Ranieri, arrivano a questo appuntamento dopo due pareggi consecutivi, contro la Juventus di Igor Tudor e la Lazio, nella stracittadina capitolina, di Marco Baroni nel turno precedente. Adesso il quarto posto in classifica, l’ultimo valido per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, è distante cinque lunghezze. Di contro, i gialloblu di Paolo Zanetti si presentano a questa sfida dopo il pareggio, il terzo di fila, interno conquistato contro il Genoa di Patrick Vieira. Il terzultimo posto, attualmente occupato dal Venezia di Di Francesco e dall’Empoli di D’Aversa, è distante otto punti. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico’ di Roma.

FORMAZIONI UFFICIALI ROMA-VERONA

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Cristante, Koné, Angeliño; Soulé, Baldanzi; Shomurodov. All. Ranieri

VERONA (3-5-2): Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Duda, Dawidowicz, Bernede, Bradaric; Livramento, Mosquera. (da confermare) All. Zanetti

CLASSIFICA SERIE A:

ARBITRO: Luca Pairetto (Sezione Nichelino)

PROSSIME PARTITE

Inter-Roma, 26 aprile ore 18

Verona-Cagliari, 28 aprile ore 20.45