Conte graziato dall’arbitro: Marelli lo inchioda in diretta

Antonio Conte ha deciso di optare per la rottura con il presidente De Laurentiis. Spunta la nuova polemica in diretta tv: la verità dell’ex arbitro Marelli

Il futuro dell’allenatore del Napoli è sempre in dubbio. Accostato alle big italiane nelle ultime settimane, l’ultima decisione spetterà proprio ad Antonio Conte. C’è stata già una netta frattura tra le parti, ma arriverà così la sua scelta soltanto al termine della stagione quando i due si siederanno al tavolo.

Non finiscono le polemiche in casa azzurra. Dopo le dichiarazioni di Antonio Conte, l’ex arbitro Marelli ha voluto mettere il focus su un episodio dubbio durante la sfida del Napoli contro il Monza. Gli azzurri continuano a vincere mettendo sotto pressione proprio i nerazzurri, impegnati nel giorno di Pasqua sul campo del Bologna. Saranno ore intense per i tifosi partenopei che credono nel sogno chiamato Scudetto: spunta la verità sul rigore dubbio.

Napoli, la verità di Marelli in diretta tv: rigore dubbio

Negli studi di Dazn è stato preso in esame un episodio dubbio: l’ex arbitro Marelli ha analizzato nel dettaglio quello che è avvenuto in area di rigore del Monza.

Come svelato dall’ex arbitro ed ora opinionista Dazn, Luca Marelli, c’è stato un grosso rischio per Antonio Conte per la trattenuta di Rrahmani su Caldirola. La palla era lontana, ma non c’è stato l’intervento del Var perché l’infrazione è stata commessa da entrambi. Il difensore del Napoli ha rischiato davvero tanto, ma alla fine gli azzurri hanno vinto un’altra sfida ostica nonostante l’ultima posizione in classifica del Monza.

Il Napoli è riuscito a collezionare altri punti tre punti decisivi: un’altra prestazione sottotono per gli uomini di Conte che non hanno intenzione di mollare in classifica. A poche giornate dalla fine, gli azzurri cercherà di mettere sotto pressione l’Inter targata Simone Inzaghi. Saranno ore decisive in attesa di conoscere il risultato della sfida tra Bologna ed Inter: tutto può cambiare in tempi brevi a favore degli azzurri.

Una voglia immensa di ambire a grandi palcoscenici con la qualificazione in Champions League che è stato un primo traguardo raggiunto. Ormai ci siamo per pensare in grande in vista della prossima stagione: si aspetterà la decisione di Antonio Conte in ottica futura. L’incontro con il presidente De Laurentiis sarà deciso per continuare insieme la storia d’amore.