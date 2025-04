Alla Roma basta Shomurodov, Verona battuta e sorpasso alla Lazio

La squadra di Ranieri vince grazie ad una rete nel primo tempo: i veneti ci provano nella ripresa, ma senza fortuna

Gol in avvio, poi controllo della gara: la Roma batte il Verona con il minimo sforzo e porta a casa tre punti preziosi per la classifica.

I giallorossi vanno in gol dopo appena quattro minuti con Shomurodov che corregge in rete una palla che Soulé aveva indirizzato verso la porta. È la rete che serve alla squadra di Ranieri per mettere la partita sui binari più congeniale: i capitolini lasciano il gioco agli avversari e controllano senza difficoltà i tentativi veneti. Ci provano Mosquera e Valentini poco dopo la mezzora di gioco, ma i loro colpi di testa non trovano la porta. Sul finire di tempo, tentativo della Roma con Mancini: colpo di testa anche in questo caso fuori.

Serie A, Roma-Verona 1-0: la nuova classifica

Nella ripresa il copione non cambia: la Roma lascia il possesso palla al Verona e prova a ripartire quando ne ha l’occasione.

Ci prova così Mosquera con una conclusione che termina di poco a lato. La squadra di casa risponde con Baldanzi, anche in questo caso il tiro pecca di precisione. La girandola delle sostituzioni non cambia l’inerzia del match: il Verona attacca, ma Svilar non corre pericoli. Ci prova Dovbyk a chiudere la partita, ma il suo tiro sfiora il palo. Nel finale la squadra di Zanetti prova il forcing senza però creare reali pericoli: vince la Roma, supera momentaneamente la Lazio e si porta a pari punti con il Bologna al quinto posto.

ROMA-VERONA 1-0: 4′ Shomurodov (R)

CLASSIFICA SERIE A: Inter e Napoli* 71; Atalanta 61; Juventus 59; Bologna e Roma* 57; Lazio 56; Fiorentina 53; Milan 51; Udinese e Torino 40; Genoa e Como* 39; Verona* 32; Cagliari 30; Parma 28; Lecce* 26; Empoli e Venezia 24; Monza* 15.

Una partita in più *

PROSSIME PARTITE

Inter-Roma, 26 aprile ore 18

Verona-Cagliari, 28 aprile ore 20.45