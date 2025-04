Addio al Real e nuova squadra: tutto fatto per Ancelotti

Per l’allenatore di Reggiolo sembra essere già decisa ogni cosa: via da Madrid, con una nuova panchina immediatamente

Fine della corsa, perché se sei l’allenatore del Real Madrid sai che la Champions non è un aspetto secondario. Carlo Ancelotti sembra ormai essere agli ultimi mesi da allenatore delle merengues: la sconfitta con l’Arsenal potrebbe essere la pietra tombale sull’avventura del tecnico italiano al Bernabeu.

Fuori dalla Champions, secondo in campionato (-7 dal Barça con una partita in meno), in finale di coppa del Re: non può bastare ed, infatti, il destino di Ancelotti appare ormai segnato. Bisogna capire soltanto quando, ma l’esonero è ormai ritenuto scontato: prima o dopo il Mondiale per club è l’unico dubbio che circonda il futuro dell’allenatore, un futuro che sarebbe già stato deciso.

Il Real Madrid è pronto al cambio di guida tecnica e la conferma arriva anche da ‘TheAthletic’ che parla di decisione ormai presa per quanto riguarda l’esonero e non solo. Si racconta di uno Xabi Alonso pronto a prenderne il posto e del dubbio sul quando: prima o dopo il Mondiale per club. Ma la stessa fonte annuncia anche quello che potrebbe essere il futuro di Ancelotti.

Addio al Real Madrid, Ancelotti già conosce il suo futuro

Xabi Alonso sulla panchina del Real Madrid al posto di Carlo Ancelotti, ma il tecnico italiano non resterebbe senza panchina. Stando a quanto riferisce sempre ‘TheAthletic’, infatti, l’ex allenatore di Juventus, Napoli e Roma avrebbe diverse opzioni, ma ce n’è una che preferisce rispetto alle altre: il Brasile.

La Nazionale carioca è alla ricerca di un nuovo commissario tecnico e già in passato aveva provato a convincere Ancelotti. Questa potrebbe essere la volta buona, considerato che il tecnico ha spiegato di non voler allenatore un altro club dopo il Real Madrid.