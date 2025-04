Muller dribbla la Serie A e si complimenta con l’Inter: “Avversario fortissimo” | VIDEO CM.IT

Il campionissimo tedesco ha giocato questa sera la sua ultima partita in Champions League con la maglia del Bayern Monaco

Finale triste per Thomas Muller, che dopo la rete della scorsa settimana stavolta non riesce a graffiare nel catino del Meazza.

Bayern Monaco fuori dall’Europa per mano dell’Inter e con il campionissimo tedesco che ha disputato la sua ultima partita in Champions con la casacca dei bavaresi: “Conoscevamo le qualità dell’Inter, avevano subito solo due reti in tutta la stagione in coppa. Noi siamo riusciti a fargli tre gol e a creare tante altre occasioni. Quindi sapevamo di affrontare un avversario molto forte“, spiega Muller in zona mista prima di lasciare San Siro.

Bayern Monaco, Muller: “Una battaglia, complimenti all’Inter”

Il campione del Mondo con la Germania nel 2014 applaude i nerazzurri di Inzaghi: “Mi complimento con l’Inter, è stata una battaglia e penso che anche noi potevamo passare il turno. Dopo le due sfide però ha vinto l’Inter: quindi mi congratulo con loro e ora in bocca al lupo per le semifinali”.

🇩🇪 Thomas #Muller si complimenta con l’#Inter in zona mista: “Sapevano di incontrare una squadra forte, in bocca al lupo per la semifinale”. Poi dribbla le domande su un possibile futuro in Italia… 👀 📲 @calciomercatoit #InterBayern pic.twitter.com/9f5f2F8n9L — Giorgio Musso (@GiokerMusso) April 16, 2025

Muller dribbla invece le domande sul suo futuro e un eventuale approdo in Serie A, con l’esperto attaccante tedesco che dopo 17 anni lascerà a fine stagione il Bayern Monaco.