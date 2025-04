Inter-Bayern, scoppia il caos: le immagini in tv non lasciano dubbi

Il ritorno dei quarti di finale di Champions League fa generare grandi polemiche: ci sono le riprese televisive a mostrare tutto

Primo tempo equilibrato e grande tensione in campo. Inter e Bayern Monaco si stanno affrontando a viso aperto nel ritorno dei quarti di finale di Champions League con i nerazzurri che difendono il 2-1 conquistato all’andata.

Una partita condizionata purtroppo dal forte vento, che sta frenando i giocatori e complicando loro la vita. I tifosi dell’Inter però non se la prendono tanto con le condizioni atmosferiche, quanto con l’arbitro, lo sloveno Slavko Vincic. Il fischietto, noto come un direttoe di gara severo, in questo prima fase di partita sta lasciando molto correre e questo ha mandato su tutte le furie i sostenitori dell’Inter.

Molti protestano per le sue decisioni come in occasione degli interventi prima su Barella e poi su Thuram che hanno rischiato di far male ai calciatori interisti.

Tra i tweet troviamo:

sto arbitro qua è scarso come pochi — raglia nainggolan (@OdioSuning3) April 16, 2025

Inter-Bayern Monaco, Vincic nel mirino

Ma c’è anche chi va oltre: “Barella e Dimarco non benissimo. L’arbitro il peggiore in campo” scrive un tifoso. Tra gli altri messaggi su X troviamo: “Già sarà difficile, in più l’arbitro è pessimo. Prepariamoci” o ancora “Thuram sgambettato! Arbitro, sveglia!!!”. E c’è chi dubita della sua fede: “Non sapevo l’arbitro fosse bavarese di generazioni” oppure “l’arbitro sta giocando con loro…” e infine “l’arbitro copre gli avversari che menano a S.Siro”.

Una serie di critiche nei confronti del direttore di gara che sta usando un metro molto permissivo che non piace ai tifosi nerazzurri. Diversi i falli fischiati, ma soltanto un’ammonizione: quella di Kim arrivata poco prima della mezz’ora di gioco.