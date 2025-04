Ranieri e l’investitura Champions: poi il nuovo messaggio sul suo futuro

Le parole del tecnico della Roma pochi minuti dopo il triplice fischio della gara contro i bianconeri. Ecco le sue parole

Come sempre, mai banale. Sir Claudio Ranieri sale in cattedra anche nella consueta intervista post partita ai microfoni di DAZN. A cominciare dall’analisi della decisione di chiudere la sua carriera da allenatore al termine di questa stagione per passare poi al suo punto di vista su una partita che comunque ha offerto tanti spunti non solo per la forza delle due squadre ma anche per la determinazione con la quale è stata interpretata la partita. Di seguito, Claudio Ranieri:

“Perché devo fare un passo indietro se i risultati sono questi? “Avevo già smesso l’anno scorso. Solo per la Roma e il Cagliari sarei potuto rientrare. Sono più da 35 anni che sto girando il mondo e non lo conosco. Voglio vedere cosa c’è oltre il calcio: è giusto che dica stop”.

SULLA CORSA CHAMPIONS E IL DERBY “La Juventus è una grande squadra e anzi se devo fare una scommessa, scommetto su di loro tra le prime quattro. Nel momento i cui ci siamo messi bene, hanno fatto gol. Prima c’era stata una grande parata di Svilar, poi l’occasione di Cristante. Nella ripresa è stato un buon segnale pareggiare subito Quando si capisce che non puoi vincere, è importante non perdere: ci siamo assestati. Ho detto ai ragazzi che ora inizia il rettilineo finale: poteva starci una sconfitta o una vittoria con annesso slancio. Adesso arriva il derby, lo sappiamo che è una partita bellissima sperando che tutti i tifosi si possano divertire”.