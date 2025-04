Poker di colpi e una conferma, nasce il Milan di De Zerbi

Come potrebbe cambiare la squadra rossonera con l’arrivo dell’attuale tecnico del Marsiglia sulla panchina

Fabio Paratici e Roberto De Zerbi: il nuovo Milan potrebbe avere questi due nomi come colonne del progetto 2025/2026.

Per l’arrivo del direttore sportivo sembra ormai arrivato il momento giusto: l’accordo con l’ex Juventus è ormai raggiunto e bisognerà attendere un po’ soltanto per l’annuncio ufficiale. Poi sarà il momento di lavorare all’allenatore ed il nome caldo in questo momento è quello di Roberto De Zerbi, attuale allenatore del Marsiglia.

L’ex Sassuolo è stato candidato ai rossoneri anche lo scorso anno e, ad un anno di distanza, potrebbe esserci il ritorno (è cresciuto nelle giovanili del Milan). Ma come sarebbe il Milan di De Zerbi? Nel corso della puntata di TiAmoCalciomercato andata in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it, si è parlato proprio di come sarebbe la squadra rossonera targata De Zerbi. Quali sarebbero le conferme e quali i colpi messi a segno in vista della prossima stagione?

Nasce il Milan di De Zerbi: ecco il poker di colpi

L’arrivo di De Zerbi garantirebbe continuità dal punto di vista tattico con il modulo attuale che sarebbe confermato, ma con nuovi innesti in ogni reparto.

In porta dovrebbe essere confermato Maignan, ma occhio alla suggestione che porta ad Onana, ex Inter. In difesa quattro i nomi da monitorare: si va da Balerdi del Marsiglia a Dragusin, Beukema e Zabarnyi, forse il più costoso dei quattro. A sinistra resta intatto l’interesse per De Cuyper, ma c’è anche Hato dell’Ajax.

Novità anche a centrocampo: Bentancur o Ricci potrebbero affiancare Fofana sulla mediana. In attacco, invece, il grande sogno è Sesko, con Lucca come alternativa nel caso in cui dovesse rimanere Gimenez. Questi dunque i nomi che potrebbero accompagnare De Zerbi nella sua eventuale nuova avventura rossonera.