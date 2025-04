Rissa nel derby, 4 espulsi e polizia in campo

Pazza rissa nel finale di gara, con spintoni, colpi proibiti, polizia in campo e tante espulsioni: caos in campo

Serata di derby in tutta Europa. In Italia, la stracittadina tra Milan e Inter a San Siro, valida per la semifinale di andata di Coppa Italia. Mentre in Inghilterra, c’è un bellissimo match di Premier League tra le Reds e Toffees, ossia Liverpool-Everton.

Ma soprattutto in Fenerbahce-Galatasaray, derby acceso di Istanbul, è successo il panico in campo. Infatti, attorno al minuto 84, Osimhen e Muldur si sono azzuffati e hanno fatto partire una mega rissa, che ha coinvolto tutti i giocatori e le panchine sul terreno di gioco.

Panico in campo a Istanbul: cos’è successo in Fenerbahce-Galatasaray

Fenerbahce e Galatasaray sono scese in campo per il delicato match ad eliminazione diretta dei quarti di finale di Coppa di Turchia. La formazione di Buruk, capolista nella classifica della Super Lig, è passata in vantaggio nella prima mezz’ora con una doppietta di Osimhen. L’attaccante del Napoli è sempre più protagonista ad Istanbul.

A pochi minuti dall’intervallo, il Fenerbahce è riuscito ad accorciare il distacco Szymansky, ma nella seconda frazione il risultato è rimasto cristallizzato sul 1-2. Al Sukru Saracoglu, poi, è terminata in rissa.

Infatti, tutto è partito da una lite tra Muldur e Osimhen a cinque minuti dalla fine. Il portale Fanatik sottolinea che la discussione si è allargata ad entrambe le formazioni, in campo e fuori, ed è durata ben cinque minuti. Addirittura sono dovuti intervenire le forze dell’ordine a bordocampo e la partita è stata sospesa per diversi minuti.

Al termine della rissa, Eren Elmali, Skriniar, Osimhen e Kahveci sono stati semplicemente ammoniti. Mentre i calciatori espulsi sono stati tre: Mert Hakan Yandas del Fenerbahce, Demirbay e Yilmaz del Galatasaray. E visto che ci sono intervenuti anche i collaboratori dalle panchine, l’ex Roma Salvatore Foti ha ricevuto un cartellino rosso.

Ma le immagini scioccanti che arrivano dalla Turchia vedono Mourinho colpire in pieno volto Okan Buruk, tirando il naso dell’allenatore del Galatasaray. Alla fine, i giallorossi hanno conquistato il derby e accederanno alle semifinali della Coppa. Ma le polemiche, di certo, non si fermeranno qui.