Milan: il bomber arriva dalla Liga, è il primo colpo di Paratici

I rossoneri la prossima stagione cambieranno molto e in attacco si va alla ricerca di un giocatore giovane e di prospettiva: l’ultimo nome dalla Spagna?

Gimenez non convince, Abraham in questa stagione ha faticato e il Milan la prossima sessione di calciomercato andrà a prendere un nuovo attaccante. La stagione dei rossoneri è stata sotto le attese. I rossoneri devono completamente rifondare e il reparto offensivo sarà quello che potrebbe subire maggiori cambiamenti. In questo momento il club meneghino sta dando priorità a direttore sportivo e allenatore. Una volta scelti questi due profili, Moncada, Ibrahimovic e, molto probabilmente, Paratici andranno a individuare i rinforzi da dare al nuovo tecnico.

Un nome a sorpresa potrebbe arrivare dalla Spagna. Secondo le informazioni di Konur, alcuni club di Serie A sarebbero sulle tracce di una delle rivelazioni del campionato iberico. L’esperto di calciomercato non si sbilancia sulle squadre interessati al calciatore, ma non è da escludere che un pensierino lo possa fare anche il Milan. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e vedremo se in futuro si entrerà nel vivo oppure si andrà su obiettivi differenti.

Calciomercato Milan: occhi in Spagna, sarà il nuovo attaccante

Il Milan la prossima estate andrà a prendere un nuovo bomber. Gimenez nelle ultime giornate sta facendo molta fatica e questo lo sta portando a trovare poco spazio. Abraham e Jovic da tempo non riescono a dare continuità alle prestazioni e quindi si sta ragionando alla possibilità di acquistare un attaccante di livello. Ma non è da escludere che, in caso di mancata qualificazione in Europa, si possa decidere di puntare su una delle rivelazioni del campionato spagnolo.

Secondo le ultime informazioni di Konur, alcuni club di Serie A sarebbero sulle tracce di Thierno Barry del Villarreal. Il classe 2002 in questa stagione ha realizzato già 17 gol con il club spagnolo e il suo nome è in lista di diverse squadre in ottica del prossimo calciomercato. Il calciatore al momento ha un costo di 14 milioni di euro e il Milan potrebbe approfittare anche di un costo non così alto per chiudere una operazione importante.

Barry è un attaccante francese che si sta mettendo in mostra in Spagna. Il Villarreal è consapevole che farà molta fatica a trattenerlo durante il calciomercato estivo. Per il momento il Milan rappresenta una ipotesi o suggestione più che altro. Ma i rossoneri devono andare a prendere un bomber e il classe 2002 potrebbe rappresentare la grande occasione per i rossoneri.