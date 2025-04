Stop UFFICIALE per Inzaghi e Conte, Inter senza il suo leader

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo dopo la trentesima giornata di Serie A: fermati anche ben sei calciatori. Ecco di chi si tratta

E’ arrivato il verdetto su Simone Inzaghi. Il tecnico dell’Inter è stato fermato dopo l’espulsione rimediata domenica sera in occasione del match contro l’Udinese.

Il rosso a San Siro è dunque costato caro all’allenatore dei campioni d’Italia, che sarà costretto a saltare la sfida contro il Parma. Non siederà sulla panchina del Napoli, nel delicato match al Dall’Ara contro il Bologna, nemmeno Antonio Conte. In questo caso la squalifica è scattata, essendo diffidato, per via dell’ammonizione rimediata contro il Milan.

Non solo Inzaghi, l’Inter perde il centrocampista: ecco tutti gli squalificati

Simone Inzaghi, però, non è l’unico in casa Inter, che dovrà saltare la sfida contro il Parma. Una perdita decisamente più grave è quella relativa a Barella.

Il centrocampista della Nazionale italiana è stato fermano per un turno dopo il cartellino giallo rimediato a San Siro contro l’Udinese. Niente 31esimo turno per l’ex Cagliari al pari dell’unico espulso di giornata, Fazzini, che non potrà scendere in campo nel match salvezza contro il Cagliari così come Gyasi. Due perdite pesantissime, dunque, per gli azzurri.

L’esterno dei toscani è uno dei cinque calciatori, precedentemente diffidati, e poi squalificati per un nuovo giallo. Oltre a Fazzini, Barella e Gyasi saranno dunque out, anche Guendouzi, out contro l’Atalanta,  Jimenez (Milan) e Saelemaekers (Roma). I due calciatori salteranno rispettivamente i match contro la Fiorentina e la Juventus.

Nel comunicato del Giudice Sportivo si può inoltre leggere anche delle ammende per 10mila euro per Milan e Juventus: per i bianconeri per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione dell’Arbitro e di un calciatore della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Per i rossoneri a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato sia l’inizio della gara sia l’inizio del secondo tempo di circa tre minuti; recidiva reiterata.