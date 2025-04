Nuovo Milan con Paratici e De Zerbi, via Ibra: “È lui il problema”

Il club rossonero pensa al futuro. Ecco da chi dovrebbe ripartire il Diavolo secondo il noto giornalista: lo svedese finisce nel mirino

Sarà un Milan diverso quello che si presenterà ai nastri di partenza alla nuova stagione. Un Milan, che è pronto a cambiare pelle a partire dalla dirigenza.

Questi sono così i giorni del nuovo Direttore sportivo, che quasi certamente sarà Fabio Paratici. E’ l’ex Tottenham e Juventus la scelta di Giorgio Furlani. L’Amministratore Delegato sarà ovviamente ancora centrale nelle dinamiche rossonere. Geoffrey Moncada, invece, tornerà a fare il capo degli osservatori, abbandonando la posizione di Direttore Tecnico.

E Ibrahimovic? Stando alle sue parole continuerà ad aiutare il Milan, anche in futuro. Secondo Michele Criscitiello, però, lo svedese dovrebbe lasciare il club rossonero: “Ibra cosa deve rimanere a fare? – si chiede ai microfoni di Controcalcio – E’ una figura ingombrante. Il problema del Milan è anche lo svedese. Ha rovinato pure il Milan Futuro, scegliendo come direttore uno che non ha mai visto una partita di Serie C. I giocatori del Milan non sono tutti scarsi. Un direttore non può scherzare dicendo che è il boss, non può farlo senza gavetta!”

Il Milan riparte dal nuovo ds e dal mister

Il Milan quindi da chi dovrà ripartire? Per Michele Criscitiello non ci sono molti dubbi: il Diavolo deve scegliere Fabio Paratici come Direttore sportivo, e Roberto De Zerbi come allenatore.

Nei giorni a Milano, l’ex Ds del Tottenham è stato intercettato con l’agente dell’attuale tecnico del Marsiglia. Chissà che non abbiano parlato di un futuro insieme in rossonero. Per quanto riguarda Paratici è davvero solo questione di tempo. Il mister italiano, invece, non ha mai nascosto di volere allenare il Milan. Potrebbe essere arrivato il momento