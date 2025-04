Juventus, triplo colpo in attacco: Giuntoli scatenato

Tre colpi per l’attacco bianconero. La Juventus vuole cambiare subito pelle per il futuro: il ds Giuntoli è scatenato in vista della prossima stagione, la verità

L’edizione odierna di Tuttosport ha svelato le ultime mosse di mercato in casa bianconera. Tre innesti di spessore per rinforzare l’attacco del futuro della Juventus: verso l’addio Kolo Muani arrivato soltanto nella finestra di gennaio, ma l’addio di Thiago Motta ha cambiato i piani per il francese. Spuntano tre colpi da urlo per l’attacco bianconero.

Il ds Giuntoli è tornato alla carica per nuovi colpi per puntellare il reparto offensivo. Al momento Tudor si giocherà il suo futuro fino al Mondiale per Club, poi arriverà la svolta decisiva per il nuovo allenatore in vista della prossima stagione. Tutto può cambiare improvvisamente in casa Juventus con tre nuove mosse di calciomercato. Ecco la verità svelata dall’edizione odierna di Tuttosport che ha rivelato tutti i dettagli delle tre operazioni in vista del futuro.

Juventus, addio Kolo Muani: tre colpi per l’attacco del futuro

La dirigenza bianconera si è messa subito al lavoro per pensare così alle prossime idee per l’attacco bianconero. Ecco l’intreccio decisivo con le big d’Europa: il ds Giuntoli è scatenato.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, il ds Giuntoli si farà perdonare dopo le delusioni arrivate sul fronte calciomercato. Nel mirino resta l’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, pronto a sbarcare nuovamente in Serie A dopo l’anno in prestito al Galatasaray. Pista sempre accessibile anche quella che porta a Jonathan David, pronto a lasciare a zero il Lille: infine, Lookman resta l’oggetto del desiderio del ds Giuntoli per un triplo colpo in attacco da urlo.

Una rivoluzione totale in attacco dopo l’arrivo di Kolo Muani a gennaio. Come riportato anche dall’esperto di calciomercato, Nicolò Schira, su X il suo futuro è in dubbio. Era un giocatore chiave e intoccabile con Thiago Motta, mentre ora la Juve sta valutando se rinnovare il suo contratto a tempo indeterminato o lavorare per provare a ingaggiare un altro attaccante nella finestra di mercato estiva.

Il ds Giuntoli ci proverà fino alla fine per programmare subito la prossima campagna acquisti. L’obiettivo primario è quello di anticipare la folta concorrenza sui top player da ingaggiare in estate. Tre colpi per far sognare nuovamente i tifosi della Juventus dopo una stagione vissuta tra alti e bassi.