Juventus beffata due volte dal Barcellona: altro smacco per Giuntoli

La Juventus mastica amaro sul mercato, doppia operazione del Barcellona che mette Giuntoli spalle al muro: bianconeri beffati

Un futuro denso di incognite, per la Juventus, chiamata a un finale di stagione in cui riscattare i recenti risultati negativi e centrare l’obiettivo minimo prefissato. I bianconeri, con Tudor alla guida, hanno una missione precisa nelle ultime nove giornate di campionato, quella di fare tutto il possibile per centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Nel frattempo, dovranno essere compiute riflessioni ad ampio raggio sul prossimo ciclo e non soltanto per quanto concerne il successivo allenatore.

La Juve non ha inteso vincolarsi fin da ora per il 2025/2026, proponendo a Tudor un ruolo da traghettatore. Dunque, si metterà nel mirino, verosimilmente, qualcun altro per la panchina. A cui andrà consegnata, naturalmente, una squadra all’altezza e il più possibile competitiva per ambire a grandi traguardi. Dovrà riscattarsi anche Cristiano Giuntoli, che tra l’estate e il mercato invernale ha compiuto investimenti importanti, che però per il momento non hanno pagato.

Dal direttore tecnico bianconero – al netto delle considerazioni sul suo futuro, visto che anche lui è sotto esame per come sono andate le cose in questa stagione – ci si attendono operazioni che possano essere più funzionali. Intanto, però, dal mercato arrivano notizie non positive per la Juventus. La doppia mossa del Barcellona inchioda Giuntoli alle sue responsabilità.

Barcellona, Araujo per arrivare a Huijsen: il rimpianto per la Juventus è doppio

Più di una delle tante cessioni dello scorso anno è stata ritenuta troppo affrettata dall’ambiente. Come quella di Dean Huijsen, che sta facendo grandi cose al Bournemouth e ora entra nel mirino dei blaugrana.

Come riportato da ‘Don Balon’, i catalani vogliono portarsi a casa il centrale naturalizzato iberico e per farlo intenderebbero proporre al Bournemouth il cartellino di Araujo, che la Juventus aveva seguito a gennaio. Se l’uruguagio non accettasse la destinazione, si tenterebbe di venderlo altrove, per avere la cifra necessaria per acquistare comunque Huijsen. I rimpianti, per la Juventus, vista una fase difensiva in questo momento storico poco efficace, aumentano.