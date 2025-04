“Guardiola al Milan”: la pazza idea di Paratici

L’ex Juventus vicino a diventare il nuovo ds rossonero e per il ruolo di allenatore sogna il manager spagnolo

Pazza idea Guardiola. Il Milan sogna il manager del Manchester City sulla propria panchina e lo fa con Fabio Paratici, molto vicino a diventare il direttore sportivo dei rossoneri.

Negli ultimi giorni si sono intensificati i contatti con Giorgio Furlani che ha scelto l’ex Juventus per ricostruire la formazione. Un ritorno in Italia per Paratici che fino a luglio dovrà però restare dietro le quinte visto che deve ancora finisce di scontare la squalifica per la vicenda plusvalenze. Dietro le quinti non vuole dire fermo ed, infatti, nonostante non abbia ancora raggiunto un accordo totale, né l’investitura ufficiale, il dirigente si starebbe già muovendo per il nuovo allenatore.

‘Sportmediaset.it’ conferma i contatti avvenuti nei giorni scorsi con Edorardo Crnjar, agente tra gli altri anche di Roberto De Zerbi, uno dei nomi caldi per la panchina del Milan. L’idea è di affidare la squadra ad un tecnico italiano, anche se potrebbe essere fatta un’eccezione per un pezzo da novanta: Pep Guardiola.

Milan, Guardiola in panchina: quanti ostacoli

A lanciare il nome dell’attuale allenatore nel Manchester City è la stessa fonte, spiegando che il tecnico spagnolo è un sogno di Paratici.

Un sogno difficile da realizzare perché l’ex Barça e Bayern Monaco ha qualche mese fa rinnovato il contratto con il Manchester City fino al 2027. Inoltre il suo ingaggio è fuori dalla portata del Milan, così come le richieste che farebbe sul mercato. Affare impossibile, almeno per ora, anche se nel mercato tutto può succedere.

Guardiola, infatti, non ha mai nascosto il suo desiderio un giorno di allenare in Italia e, dopo essere stato accostato anche alla Juventus, nei prossimi anni potrebbe riuscirci. Paratici sogna di portarlo al Milan e se dovesse riuscire a riportare la squadra al vertice del calcio italiano ed europeo, quello che oggi appare soltanto un sogno di irrealizzabile potrebbe anche diventare qualcosa di più concreto.