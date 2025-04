DIRETTA Coppa Italia, Empoli-Bologna: le formazioni Ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Castellani’ tra gli azzurri di D’Aversa e i rossoblu di Italiano in tempo reale

Il Bologna fa visita all’Empoli in Toscana in una gara valida come andata delle semifinali di Coppa Italia. Una sfida tra due delle più belle sorprese di questa competizione che sarà diretta dall’arbitro Zufferli della sezione di Udine.

Da una parte i rossoblu di Vincenzo Italiano, reduci dal successo in trasferta contro il Venezia che è valso a confermare il quarto posto in Serie A che varrebbe la qualificazione in Champions, sono arrivati a questo appuntamento dopo aver eliminato il Monza agli ottavi e l’Atalanta ai quarti. Dall’altra parte gli azzurri di Roberto D’Aversa, che vengono dal pareggio contro il Como che vuol dire terzultima posizione e quindi rischio retrocessione, hanno fatto il loro ingresso in questa manifestazione già nel secondo turno e hanno avuto la meglio nell’ordine sul Catanzaro, sul Torino, sulla Fiorentina e sulla Juventus. La partita di ritorno è in programma giovedì 24 aprile in Emilia. La gara sarà trasmessa in tv in chiaro su Canale 5, ma anche in streaming su tablet, pc e smartphone sulla app di Mediaset Infinity. In campionato, su questo stesso campo, la sfida terminò con un pareggio per 1-1 in virtù delle reti siglate da Colombo e Dominguez. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Carlo Castellani’ tra Empoli e Bologna live in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Empoli-Bologna

EMPOLI (3-4-2-1): Seghetti; De Sciglio, Marianucci, Tosto; Gyasi, Kovalenko, Bacci, Cacace; Solbakken, Fazzini; Colombo. All. D’Aversa

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Dallinga. All. Italiano

ARBITRO: Luca Zufferli di Udine

PROSSIMI IMPEGNI: Empoli-Cagliari domenica 6 aprile ore 15; Bologna-Napoli lunedì 7 aprile ore 20.45.