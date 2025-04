Clamoroso ribaltone, UFFICIALE l’addio di allenatore e Ds

Il comunicato non lascia davvero dubbi: a sorpresa finisce l’avventura il Direttore sportivo e il mister, con la squadra attualmente al secondo posto

Un fulmine a ciel sereno. E’ finita l’avventura del tecnico, esonerato a poche giornate dalla fine, nonostante il secondo posto in classifica.

In casa Ternana è successo davvero di tutti: gli umbri hanno, infatti, deciso “di sollevare dall’incarico il responsabile tecnico della prima squadra, Ignazio Abate, ed il suo staff”.  Ma non è finita, i rossoverdi, come si può leggere sul sito ufficiale del club, “hanno interrotto il rapporto lavorativo anche con il direttore sportivo, Carlo Mammarella. La SocietĂ , contestualmente, comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra al signor Fabio Liverani.”

Per l’ex centrocampista, che prende il posto di Abate, si tratta di un ritorno in panchina alla Ternana: “A Fabio Liverani, che domani alle 12.30 verrĂ presentato alla stampa, il bentornato sulla panchina delle Fere e l’augurio piĂą sincero di buon lavoro”, conclude il comunicato.

Ribaltone Ternana, Abate via da secondo

A quattro giornata dalla fine del campionato finisce così l’avventura sulla panchina della Ternana di Ignazio Abate.

L’ex terzino e allenatore del Milan chiude con 70 punti, ottenuti in 34 partite, frutto di 21 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte. Gli umbri sperano adesso che con l’arrivo di Fabio Liverani al comando, la squadra possa riuscire ad agganciare il primo posto.

La Ternana, oggi, infatti, è al secondo posto, a cinque lunghezze dalla Virtus Entella