Allegri torna in Serie A, squadra decisa: non ci sono più dubbi

Il tecnico livornese è pronto a tornare in panchina e potrebbe farlo in Serie A: la squadra sembra già essere stata decisa

Un anno dopo Massimiliano Allegri è pronto a tornare. L’addio burrascoso alla Juventus è ormai alle spalle e il tecnico livornese cerca il giusto progetto per rimettersi alla prova.

Vuole dimostrare di saper ancora vincere e vuole farlo in Italia: sembra proprio che Allegri ripartirà dalla Serie A e andrà, dunque, a sfidare quella Juventus che per otto anni (in due tranche) è stata la sua casa. Acqua passata ormai, l’allenatore è in cerca di riscatto e di ipotesi per il suo ritorno in panchina non ne mancano.

È stato spesso accostato al Milan, dove sarebbe potuto approdare anche a stagione in corso quando si parlava di un esonero di Fonseca (poi è arrivato Conceicao ma neanche lui ha avuto fortuna), ma anche alla Roma prima dell’avvento di Ranieri. Proprio rossoneri e giallorossi sono tra le due società che potrebbe chiamarlo nella prossima stagione, anche se la scelta sembra essere già stata fatta.

Calciomercato, Allegri al Milan: la scelta è già stata fatta

Proprio sul futuro di Massimiliano Allegri si è incentrato il sondaggio di TiAmoCalciomercato: “Quale squadra dovrebbe puntare su Allegri per la prossima stagione?” la domanda che abbiamo posto ai nostri utenti su X.

Le risposte sono state in maggioranza indirizzate verso il Milan che ha strappato il 50% dei voti. Poco sotto la Roma che ha raccolto comunque una discreta percentuale di preferenze: il 42,9%. Infine, il Napoli: soltanto il 7,1% dei votanti ritiene la squadra azzurra la destinazione giusta per Massimiliano Allegri.

I rossoneri, quindi, potrebbe essere la squadra prescelta per il ritorno dell’allenatore toscano: Allegri in passato ha già allenato il Milan, vincendo anche uno scudetto prima dell’esonero e dell’inizio della sua avventura alla Juventus. Ora potrebbe tornare con la voglia di rivincita per dimostrare che sa ancora come si fa a vincere.