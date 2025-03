Verona e Parma non si fanno male: reti bianche al Bentegodi

Un punto a testa per scaligeri e ducali: finisce a reti bianche il primo dei due posticipi della 30esima giornata di Serie A

Un punto che va bene per il Verona, ma che non cambia la situazione in casa Parma. Il primo posticipo della trentesima giornata di Serie A finisce a reti bianche.

Scaligeri e ducali si affrontano a viso aperto nel primo tempo, quando sono diverse le occasioni da rete. Nella ripresa poi il ritmo cala, la paura cresce ed allora si bada più ad evitare rischi che a crearli. Buona la partenza del Verona che dopo due minuti si dispera per una traversa presa da Mosquera con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il Parma non sta a guardare e con Almqvist fa paura al Bentegodi.

Si continua così con azioni da una parte e dall’altra: tentativo al 34′ di Sarr, ma il suo tiro al volo finisce fuori. Risponde dopo tre minuti, ma Sarr non approfitta di una chiusura non perfetta di Montipò su Almqvist. Nel finire di tempo occasione prima per Mosquera (bravo Suzuki) quindi per Bonny (palla fuori).

Serie A, Verona-Parma a reti bianche: la classifica

Nella ripresa il ritmo cala e di occasioni non se ne vedono. Ci prova Bernabè su punizione, ma la palla finisce alta. All’81’ è Ondrejka a sfiorare il gol: la sua conclusione è respinta da Montipò. Nel recupero ancora il portiere veneto salva su Camara di piede: finisce 1-1 con il Verona che sale a +7 dalla zona retrocessione e il Parma che conserva tre punti di vantaggio sulla terzultima.

VERONA-PARMA 0-0

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 67; Napoli 64; Atalanta 58; Bologna 56; Juventus 55; Roma 52; Lazio* e Fiorentina 51; Milan 47; Udinese 40; Torino* 38; Genoa 35; Como e Verona 30; Cagliari 29; Parma 26; Lecce 25; Empoli 23; Venezia 20; Monza 15.

*una partita in meno