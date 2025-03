Tegola pesante per Tudor: UFFICIALE, un mese di stop

Buona la prima in campo per Tudor da allenatore della Juventus. La beffa arriva però dagli infortunati: il comunicato ufficiale

La Juventus è tornata alla vittoria contro il Genoa grazie ad un gol del ritrovato Kenan Yildiz, ma il sorriso è subito smorzato da un’altra brutta notizia.

Come evidenziato dal sito ufficiale dei bianconeri: “Federico Gatti, uscito durante il primo tempo della gara contro il Genoa a seguito di un forte trauma contusivo alla gamba sinistra, questa mattina è stato sottoposto presso il J | medical ad accertamenti diagnostici. Gli esami radiologici eseguiti hanno evidenziato la presenza di una frattura composta della diafisi del perone”.

Tegola pesante in questa fase delicata della stagione per Igor Tudor, che perde subito un pezzo importante della squadra. Le ultime 8 gare di Serie A saranno decisive per determinare la posizione finale dei bianconeri, che vanno a caccia di un fondamentale piazzamento Champions. Perdere quindi un altro dei difensori titolari per circa un mese in questo periodo può risultare l’ennesima mazzata sulle ambizioni della Juventus, che sin da inizio stagione ha fatto i conti con una costante emergenza difensiva dopo il ko di Bremer.

Ora tocca a Gatti, che per una frattura composta della diafisi del perone resterà quindi fermo un mesetto. Al contempo per Cambiaso e Douglas Luiz si segnala lavoro personalizzato.