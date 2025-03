Rudiger ritorna in Serie A: sarà il nuovo centrale

Il centrale tedesco sembra essere vicino a lasciare il Real Madrid. L’Arabia Saudita resta in pole position, ma una big del nostro campionato potrebbe provarci

A sorpresa Antonio Rudiger potrebbe lasciare il Real Madrid. Secondo le informazioni di fichajes.net, i Blancos potrebbero aprire ad una cessione del tedesco. Un qualcosa di davvero sorprendente e inaspettato. L’ex Roma, infatti, è sempre uno dei perni della formazione di Ancelotti, ma gli spagnoli stanno ragionando sulla possibilità di aprire un nuovo ciclo e, di conseguenza, il centrale rappresenta uno di quei nomi che potrebbero lasciare per iniziare una esperienza diversa. Naturalmente il tutto potrà avvenire solo se si presenteranno le condizioni giuste.

E la Serie A segue da vicino l’evolversi della situazione. L’Arabia Saudita da tempo è in pressing sul calciatore, ma non si esclude la possibilità di un suo approdo nel nostro campionato. Nelle scorse settimane lo stesso Rudiger non ha assolutamente chiuso le porte in un ritorno in Italia nel prossimo calciomercato. Per questo motivo, in caso di apertura da parte del Real Madrid in maniera netta, non è da escludere che un club possa fare un tentativo.

Calciomercato: Rudiger ritorna in Italia, via libera del Real Madrid

Il Real Madrid in questo momento ha la priorità di chiudere nel migliore dei modi la stagione. Solo al termine dell’anno, i Blancos ragioneranno sulla possibilità si aprire un nuovo ciclo. La novità principale dovrebbe riguardare la panchina con Ancelotti via e uno come Xabi Alonso alla guida del club. Ma ci potrebbero essere delle novità importanti anche per quanto riguarda la rosa degli spagnoli. E a pagarne le conseguenze rischia di essere proprio Rudiger.

Gli spagnoli non sembrano essere intenzionati a privarsi di Raul Asencio e, quindi, potrebbero decidere di lasciar andare Rudiger in caso di una offerta giusta nel prossimo calciomercato. Il giocatore non ha assolutamente chiuso le porte ad un ritorno nel nostro campionato e la Juventus un tentativo è pronto a farlo per regalarsi un calciatore di assoluto livello.

Per il momento si è nel campo delle ipotesi e delle riflessioni. Molto dipenderà da come si comporterà il Real Madrid. Se i Blancos apriranno alla cessione, la Juventus potrebbe decidere di affondare il colpo per provare a chiudere una operazione di calciomercato importante come quella di Rudiger. Una trattativa non semplice vista anche la concorrenza dell’Arabia Saudita e vedremo nei prossimi mesi chi la spunterà.